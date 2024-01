Le Cercle des neiges : le réalisateur répond à la question que tout le monde se pose

Si vous avez regardé "Le Cercle des neiges" sur Netflix, la question sur les cigarettes et le feu vous a sûrement effleuré l'esprit. En effet, les survivants semblent avoir une ressource inépuisable de cigarettes. Et puisqu'ils avaient de quoi les allumer, pourquoi n'ont-ils pas tenté de faire du feu ? Le réalisateur J.A. Bayona a tenu à répondre à ces questions.

Le Cercle des neiges : toujours numéro 1 du top Netflix

En ce début d'année 2024, les abonnés Netflix ont été gâtés avec l'arrivée du nouveau survival signé J.A. Bayona. Après avoir mis en scène l'impactant The Impossible en 2012, le réalisateur espagnol s'est attaqué à un nouveau drame adapté d'une histoire vraie avec Le Cercle des neiges.

Le film suit un groupe de survivants après le crash de leur avion dans la Cordillère des Andes en 1972. Sans ressources, pris au piège dans un environnement hostile et des températures glaciales, ces courageux Hommes ont dû faire preuve d'un immense courage pour parvenir à survivre pendant près de deux mois, allant même jusqu'à avoir recours au cannibalisme de survie.

Le Cercle des neiges relate de manière quasi documentaire leur combat quotidien pour survivre en haute montagne, alors que les secours les ont décrétés perdus. Au terme des 72 jours dans le glacier, seuls 16 hommes ont été retrouvés en vie. Ils doivent ce miracle à deux des leurs, qui se sont lancés à la recherche de secours, en traversant les Andes, à pied, pendant 10 jours.

Le film n'a pas quitté la première place du top 10 des longs-métrages les plus visionnés sur Netflix et les abonnés se passionnent depuis pour l'histoire vraie. Et une question revient beaucoup parmi eux.

J.A. Bayona répond à la question que tout le monde se pose

Si vous avez vu Le Cercle des neiges, il ne vous aura pas échappé que les survivants semblent avoir une ressource inépuisable de cigarettes. Le réalisateur a tenu à apporter une réponse à ce détail sur le réseau social X, en citant directement le livre de Pablo Vierci, dont le film est adapté : "la queue de l'avion était pleine de paquets de cigarettes". Pour expliquer ce phénomène, J.A. Bayona a détaillé :

Au début des années 1970, il y avait une pénurie de cigarettes au Chili et Javier Methol (survivant) et Francisco "Pancho" Abal (décédé) était actionnaire d'Abal Hnos, une compagnie de tabac. C'est pour cela qu'ils ont apporté autant de cartons de cartouches de cigarettes, avec l'intention de les partager avec tout le monde. D’ailleurs, les cigarettes, comme la nourriture, ont été rationnées pendant les 72 jours passés en montagne.

a confié le réalisateur, avant de rebondir sur une question qui vous aura sûrement effleuré l'esprit : puisqu'ils avaient de quoi allumer des cigarettes, pourquoi n'ont-ils pas essayé d'allumer un feu pour se réchauffer ?

J.A. Bayona a tenu à répondre à cette interrogation tout simplement :

Pourquoi n’ont-ils pas tenté d'allumer un feu pour se réchauffer ? Parce que les quelques objets qu’ils possédaient et qui pouvaient être brûlés étaient trop humides.