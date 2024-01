Le Cercle des neiges : comment les survivants du drame ont-ils réagi au film Netflix ?

Avant que "Le Cercle des neiges" n'arrive sur Netflix, J. A. Bayona a tenu à ce que les survivants et les membres des familles des disparus le découvrent, ensemble. Voici comment ils ont réagi à cette adaptation de leur terrible histoire.

Le Cercle des neiges, un grand succès et une grande émotion

Le Cercle des neiges, réalisé par Juan Antonio Bayona et disponible sur Netflix depuis le 4 janvier 2024, raconte l'histoire vraie du drame de la cordillère des Andes. Le 13 octobre 1972, un avion de la force aérienne urugayenne, avec 45 personnes à son bord, s'écrasait dans la Vallée des Larmes en Argentine. Des 45 occupants de l'avion, 17 meurent dans le crash et les 12 heures qui suivent. Puis durant les deux mois de survie qui suivent, 12 autres décèdent.

Finalement, le 21 décembre, soit plus de deux mois après le crash, deux des survivants parviennent dans une vallée chilienne où ils peuvent prévenir les secours. Le 22 et 23 décembre, les 14 survivants restés sur le lieu du crash sont secourus. Un véritable drame, mais aussi un miracle, que J. A. Bayona raconte donc avec réalisme et respect des faits dans un grand film de cinéma.

Les survivants ont vu le film ensemble

Aujourd'hui, des 16 survivants du drame, 14 sont encore en vie. Plusieurs ont été consultés par le réalisateur et ses équipes pour la production de Le Cercle des neiges. Et tous ont été invités à une projection spéciale.

Ils l'ont vu tous ensemble, dans un cinéma de Montevideo, quelques mois avant qu'il ne soit fini. Ils avaient peur, car ils n'avaient pas lu le scénario. Mais ils ont adoré le fait que leur histoire soit racontée de façon réaliste et authentique. Pour moi, en tant que réalisateur, ça a été un moment très important. C'était rassurant de les voir et d'entendre leurs réactions, je me suis senti reconnaissant. Je n'oublierai jamais ce jour.

À ce sujet, J. A. Bayona a dévoilé une vidéo où certains survivants et membres des familles des victimes réagissent au film sur X :

Nous nous sommes retrouvés une nouvelle fois avec plusieurs des survivants de la tragédie des Andes et des membres des familles des disparus juste après qu'ils ont vu "Le Cercle des neiges". J'oserais dire que cette rencontre s'est faite grâce au film. Cette émouvante vidéo - témoignage de cette rencontre - a une valeur incommensurable pour nous.

Être le témoin privilégié de la manière dont ils se sont enlacés et ressentir - presque toucher - l'amour qu'il y a entre eux était la plus belle récompense que j'ai reçue pour avoir tourné cette histoire. (...)

Le fait qu'un film soit en mesure d'apporter un peu de paix, peut-être même aider à abattre le mur du silence ou encore être une aide pour apaiser la peine constante depuis toutes ces années, établit clairement qu'il était important et nécessaire de le faire, et combien cette tâche à laquelle nous nous sommes dédiés était pertinente.

Des familles et des survivants émus et reconnaissants

Dans cette vidéo, on peut ainsi entendre Carlos Páez, survivant du crash, déclarer : "Le film m'a impressionné par le réalisme de ce qu'on a pu vivre. Un histoire très dure, mais une histoire brute d'amitié et de solidarité, et d'union." Autre survivant, Robert Canessa, explique lui que "voir le film est comme retrouver, un instant, ceux qui ne sont plus là".

Mais c'est peut-être Juan Pedro Nicola, fils des disparus Francisco et Esther Nicola, et Stellita Pérez Del Castillo, soeur de Marcelo Pérez Del Castillo, capitaine de l'équipe de rugby, qui résument le mieux l'émotion procurée par Le Cercle des neiges. Juan Pedro Nicola déclare :

Ce film est un cadeau. Et j'ai vu que Bayona était très nerveux dans le hall du cinéma. Pour moi, j'ai ressenti une immense gratitude parce qu'il a permis de refermer une blessure.

Et Stellita Pérez Del Castillo, la voix émue :