Le Cercle des neiges : comment a été tourné l'impressionnant crash d'avion ?

Découvrez comment a été tourné l'impressionnante scène du crash de l'avion dans le film Netflix "Le Cercle des Neiges" de J.A. Bayona. L'équipe de production voulait au maximum éviter les effets spéciaux numériques pour conserver l'immersion.

Le Cercle des neiges : le film choc de Netflix adapté d'une histoire vraie

Après avoir mis en scène une première catastrophe humanitaire dans le film The Impossible, qui traitait du tsunami ravageur, qui avait meurtri une partie de l'Océan Indien en 2004, le réalisateur espagnol J.A. Bayona est de retour au film catastrophe cette année avec Le Cercle des neiges. Arrivé sur Netflix le 4 janvier dernier, ce film (qui n'a pas quitté la première place du top 10 des films les plus regardés) retranscrit avec un réalisme quasi-documentaire le crash du vol 571 dans un glacier de la Cordillère des Andes, en octobre 1972.

Alors qu'il transportait à son bord 40 passagers et cinq membres d'équipage, le petit avion qui avait décollé de Montevideo en Uruguay s'est écrasé dans un lieu reculé en haute montagne avant d'atteindre sa destination, Santiago du Chili. Lors du crash, 12 personnes perdent la vie, et les 33 autres (des membres d'une équipe de rugby uruguayenne) n'ont pas d'autres choix que de se retrancher dans ce qu'il reste de l'appareil pour se protéger du froid et du vent. Après 72 jours d'une interminable attente, seize survivants sont finalement secourus. Pour rester en vie, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'avoir recours au cannibalisme de survie.

Le tournage du crash expliqué

Comme dans The Impossible, avec l'énorme vague qui s'abat sur l'hôtel, J.A. Bayona a tenu à retranscrire avec réalisme le crash du Fairchild FH-227 de la Force aérienne uruguayenne dans les Andes. Dans une vidéo qui met en lumière le tournage du film Le Cercle des neiges, Netflix a partagé les coulisses de ces prises de vues impressionnantes. Le chef décorateur Alain Bainée raconte ainsi comment ils ont tourné la scène de l'accident.

Afin de capturer de manière réaliste les différentes phases de l'accident, trois répliques de l'avion ont été construites. Chacune de ces répliques servait un objectif spécifique pour la reconstitution du crash.

Le premier avion construit était une réplique complète montée sur un gimbal. Cette structure innovante permettait de simuler les vibrations et les turbulences que l'avion aurait subies juste avant l'accident. Cette technique a permis aux acteurs de vivre une expérience immersive, leur donnant une sensation plus réaliste de ce que les passagers auraient ressenti pendant ces moments terrifiants. Lorsque l'on assiste à la scène impressionnante de la queue de l'appareil qui se détache, entraînant l'éjection de plusieurs passagers, les acteurs étaient attachés à des câbles, qui les ont éjectés de l'appareil.

Ensuite, des portions plus petites de l'avion ont été utilisées pour des prises de vue spécifiques, en particulier celles montrant les conséquences immédiates de l'accident. Ces sections étaient conçues pour permettre des plans rapprochés des blessures des personnages et des moments de panique intense. Par exemple, pour des scènes montrant un personnage avec une jambe cassée ou des fauteuils se chevauchant sous l'impact, ces segments plus petits étaient essentiels. Ils offraient aux réalisateurs la flexibilité nécessaire pour capturer les détails poignants de l'accident sans compromettre la sécurité des acteurs.

L'objectif était d'avoir le moins recours aux effets spéciaux numériques, pour complètement immerger le spectateur dans le film.

La vidéo complète est disponible ci-dessous :