Le Cercle des neiges : un trailer impressionnant pour le nouveau survival de J.A. Bayona

Le réalisateur espagnol J.A. Bayona revient au survival avec "Le Cercle des neiges". Un drame basé sur le crash du vol 571 dans la cordillère des Andes en 1972.

Le Cercle des neiges : le retour de J.A. Bayona

Treize ans après The Impossible, J.A. Bayona (Jurassic World : Fallen Kingdom, Quelques minutes après minuit) revient au survival en s'inspirant d'une histoire vraie. Avec Le Cercle des neiges, le cinéaste espagnol se penche sur le crash du vol 571 dans la cordillère des Andes, en 1972.

L'avion transportait une équipe de rugby et parmi les 45 passagers, 29 ont survécu. Ils ont ensuite dû tenir bon pendant plusieurs semaines dans un environnement hostile, en luttant contre le froid glacial, les avalanches et la faim. Plus de deux mois après l'accident, les secours ont pu évacuer les 16 derniers survivants. Le teaser promet un long-métrage bouleversant, cruel et visuellement impressionnant, qui semble marquer le grand retour du réalisateur à un genre qu'il a sublimé avec The Impossible.

Le Cercle des neiges ©Netflix

Enzo Vogrincic Roldán, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero et Rafael Federman sont au casting du Cercle des neiges. Le film est en sélection à la Mostra de Venise et sera présenté en avant-première au Festival Lumière.

Le Cercle des neiges ne dispose pas encore d'une date de sortie sur Netflix. En attendant, découvrez le teaser en tête d'article.