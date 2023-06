Le Challenge : Jennifer Lawrence a un premier date très gênant dans cet extrait

Jennifer Lawrence comme vous ne l'avez jamais vue dans la comédie "Le Challenge" : découvrez un premier extrait très gênant en attendant la sortie du film le 21 juin prochain. On a hâte !

Le Challenge : c'est quoi cette comédie potache avec Jennifer Lawrence ?

Après s'être éloignée des écrans ces dernières années pour se concentrer sur sa vie personnelle, Jennifer Lawrence revient en forme en 2023 avec plusieurs projets. Après le drame Causeway, diffusé directement sur Apple TV+, c'est dans une comédie potache et déjantée que nous retrouverons la star de la saga Hunger Games : Le Challenge (No Hard Feelings en VO).

Attendu au cinéma le 21 juin prochain, le film réalisé par Gene Stupnitsky (Good Boys) met en scène Jennifer Lawrence dans la peau de Maddie, une jeune femme conductrice Uber, qui se retrouve bloquée après la saisie de sa voiture. Désemparée, elle finit par répondre à une annonce pour retrouver un véhicule : des parents fortunés sont prêts à lui donner une voiture, si elle accepte de sortir avec leur fils de 19 ans, Percy (Andrew Barth Feldman), très introverti, et à le dépuceler avant son entrée à l'université, pour qu'il puisse s'intégrer plus facilement.

Jennifer Lawrence - Le Challenge ©Sony Pictures France

Mais la tâche s'annonce plus ardue que prévu étant donné le caractère très timide du bonhomme. Malgré sa plastique parfaite, Maddie va avoir du boulot. Et ces situations vont donner lieu à des séquences comiques qui s'annoncent particulièrement drôles. En témoigne le premier extrait du film (disponible en une d'article) dans lequel la jeune femme entraîne Percy dans un bar. Déboussolé par toutes les règles qu'elle lui fait enfreindre, ce dernier a beaucoup de mal à se contenir. Un court aperçu qui nous donne envie d'en voir plus...

Rendez-vous dans les salles obscures le 21 juin pour découvrir Le Challenge.