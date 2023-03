Le Challenge : Jennifer Lawrence doit dépuceler un garçon dans la bande-annonce

Dans "Le Challenge", Jennifer Lawrence est engagée pour dépuceler un garçon de 19 ans. Un pitch aussi improbable que la bande-annonce qui promet une comédie complètement folle.

Une bande-annonce improbable pour Le Challenge

Quand on évoque Jennifer Lawrence, on peut penser à la saga Hunger Games, aux films X-Men ou encore ses rôles dans Happiness Therapy, Mother! et Don't Look Up : Déni cosmique. Autant dire qu'on ne l'attendait pas du tout dans une comédie comme Le Challenge (No Hard Feelings en VO).

Le Challenge ©Sony Pictures France

On la découvre dans la bande-annonce (en une d'article) en conductrice Uber qui se retrouve bloquée après la saisie de sa voiture. Sur la paille et risquant de perdre également sa maison, elle tombe sur une annonce qui pourrait la sauver. Deux parents sont prêts à lui donner une voiture si elle sort avec leur fils de 19 ans (Andrew Barth Feldman) et qu'elle le dépucèle avant son entrée à la fac. Un pitch clairement surprenant pour l'actrice oscarisée.

Jennifer Lawrence comme on l'a rarement vue

Néanmoins, Le Challenge s'annonce comme une comédie loufoque qui joue justement sur l'image de Jennifer Lawrence, qui semble s'en donner à cœur joie. En dépit de tous ses atouts, il ne sera pas si simple pour elle de charmer ce garçon peu dégourdi et renfermé. Entre le spray au poivre dans les yeux, le coup de poing dans la gorge et la panique du jeune homme face à toute les situations "sexy", J-Law va avoir du boulot.

Jennifer Lawrence - Le Challenge ©Sony Pictures France

Réalisé par Gene Stupnitsky, le film devrait donc être avant tout porté sur le ridicule tout en faisant office de coming of age. À voir si le réalisateur de Good Boys trouvera le bon équilibre pour nous faire aller au-delà d'un concept tout de même assez gênant. Le Challenge sera à découvrir dans les salles le 21 juin 2023.