Le Champs-Élysées Film Festival 2020 sera en ligne et gratuit

La crise sanitaire liée au coronavirus impacte évidemment lourdement l'industrie cinématographique, puisque les salles obscures sont actuellement fermées dans bon nombre de pays. Les festival sont eux aussi touchés, et le Champs-Élysées Film Festival n'échappe pas à la règle. Comme le révèlent les organisateurs dans un communiqué publié ce jeudi 23 avril, les projections prévues entre le 16 et le 23 juin prochain dans la capitale sont annulées.

Cependant, hors de question pour le Champs-Élysées Film Festival de plier face au Covid-19 et de ne pas célébrer le septième art. Du 9 au 16 juin, c'est sur la Toile que les passionnés et les habitués pourront se retrouver pour visionner la programmation, gratuitement.

Sophie Dulac, présidente et fondatrice du Champs-Élysées Film Festival, a déclaré dans ce communiqué :

Notre ambition aujourd’hui est de pouvoir présenter au public la jeune création du cinéma indépendant français et américain qui a plus que jamais besoin d’être soutenue et mise en lumière. Par solidarité avec tou·te·s, et pour la première fois de son histoire, le festival sera accessible gratuitement et cela dans toute la France depuis notre site internet du 9 au 16 juin.

Vous pourrez découvrir en exclusivité les compétitions de longs et courts métrages qui seront soumises aux votes du public et des jurys, mais également d’autres belles surprises !