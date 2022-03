Le Chat Potté 2 : le célèbre matou de retour dans une bande-annonce explosive

Plus de dix ans après la sortie du premier opus, Dreamworks s'apprête à présenter un deuxième volet de la saga « Le Chat Potté ». Le long-métrage vient même de dévoiler sa première bande-annonce pour une sortie prévue le 5 octobre 2022.

Le Chat Potté : personnage culte de la saga Shrek

Pour découvrir les origines du Chat Potté, il faut remonter en 2004 avec la sortie de Shrek 2. Inspiré de la légende du chat botté, ce mignon petit matou, sorte de parodie de Zorro dans l'univers de l'ogre vert, a créé une unanimité instantanée et intégrale. Le Chat Potté est devenu un personnage iconique de la licence phare de Dreamworks. Il est ensuite revenu dans Shrek le troisième et Shrek, il était une fin en version obèse, avant d'avoir sa propre aventure en 2011 : Le Chat Potté.

Le Chat Potté ©Dreamworks

À l'époque, le film est réalisé par Chris Miller (L'homme derrière Shrek 3) et rencontre un succès mesuré auprès de la presse et des spectateurs. Le film est nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film d'animation et rapporte plus de 554 millions de dollars de recettes pour un budget de 130 millions. Malgré ce succès financier, Dreamworks ne s'est jamais lancé dans la production d'une suite, jusqu'à aujourd'hui...

La dernière quête

Attendu le 5 octobre 2022, Le Chat Potté 2 : La Dernière quête est réalisé par Joel Crawford, l'artiste derrière Les Croods 2. Antonio Banderas est de retour au doublage du protagoniste. Le reste de la distribution vocale se compose notamment de Salma Hayek et d'Olivia Colman.

Le Chat Potté 2 : La Dernière quête ©Dreamworks

Dans cette nouvelle aventure, Le Chat Potté découvre qu'il a déjà épuisé 8 des 9 vies qu'il possède. Il rentre donc dans sa dernière vie, qu'il va devoir mener différemment s'il veut rester un peu plus longtemps sur cette Terre. Le long-métrage choisit ainsi un postulat de départ très intéressant. Un moyen d'emmener notre héros poilu vers une introspection nécessaire pour évoluer.

Il va croiser la route de la délicieuse Kittty Pattes de Velours et de Perro, un corniaud errant et galeux. À eux trois, ils vont former une équipe explosive. Il vont devoir arrêter la redoutable Boucle d'Or et son gang des Trois Ours, véritable famille mafieuse du coin.

Le film propose en tout cas une première bande-annonce très attachante. Des images bourrées d'action, qui permettent également de mettre en avant une animation très différentes des précédents volets de la licence Shrek. Dreamworks veut se démarquer des autres films, en capitalisant sur une toute nouvelle identité visuelle.