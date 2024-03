Nouveau sur Netflix : ce film d'animation a connu un immense succès en 2022

Sorti en 2022, le film d'animation "Le Chat Potté 2 : la dernière quête" est enfin disponible sur Netflix. Un succès garanti pour ce nouveau chapitre des aventures du petit félin aventurier.

Le Chat Potté 2 : le retour du héros

Le Chat Potté 2 : la dernière quête sorti en décembre 2022 est la suite du film Le Chat Potté sorti en 2011. Ce film d'animation, produit par DreamWorks, reprend les aventures du célèbre félin amateur d'épée et de capes, initialement apparu dans la franchise à succès Shrek.

Le film suit le héros poilu, qui se retrouve face à une réalisation alarmante : il a épuisé huit de ses neuf vies au cours de ses dangereuses escapades. Confronté à sa mortalité, le Chat Potté se lance dans une quête pour retrouver la légendaire Étoile des Vœux, un artefact magique censé lui accorder un nouveau jeu de neuf vies. Accompagné de ses fidèles amis, dont Kitty Pattes de Velours et un chien nommé Perro, il doit naviguer à travers de nombreux défis et affronter de nouveaux ennemis pour atteindre son but ultime, comme le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup.

Un énorme succès au box-office

Le Chat Potté 2 a été salué pour la finesse de son animation et sa réalisation, notamment lors des séquences d'action époustouflantes. Au box-office, le film a été un énorme succès à travers le monde. Ainsi, ce nouveau spin-off de la saga Shrek a récolté près de 500 millions de dollars au box-office mondial. Il est devenu le deuxième plus gros succès pour un film d'animation de l'année 2022, derrière Les Minions 2 : il était une fois Gru.

En France, le public a également été au rendez-vous avec plus de trois millions de spectateurs dans les salles. Il est devenu le septième plus gros succès de l'année 2022 dans notre pays. Son arrivée sur Netflix devrait également connaître un large succès, et charmer un public familial.