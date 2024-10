Vincent Lindon arrive au cinéma dans le remake d'un excellent thriller avec Tom Hardy

Au volant de sa voiture, Vincent Lindon gère à distance une crise exceptionnelle dans "Le Choix". Un thriller au dispositif très particulier qui arrive très prochainement au cinéma.

Le remake d'un thriller d'exception

Le film Le Choix arrive au cinéma le 20 novembre et il éveille furieusement l'attention. Porté par l'acteur français et favori des grands festivals Vincent Lindon, il s'agit d'un remake de l'excellent thriller dramatique Locke, film au dispositif original et très contraignant sublimé par une performance brillante de Tom Hardy.

Sur une durée de 1h25 pour un récit en temps réel, on y suit Ivan Locke, un père de famille et entrepreneur en construction qui doit gérer la plus grande crise de sa vie, alors qu'il conduit vers une destination mystérieuse. Tom Hardy incarne cet homme méthodique, déterminé et très intelligent, qui gère cette crise au téléphone avec son associé et ses proches. Au volant de sa voiture, il est le seul personnage qui apparaît à l'écran. Réalisé par Steven Knight, à qui l'on doit notamment le succès Peaky Blinders, Locke a été acclamé par la critique et la performance de Tom Hardy unanimement saluée puis primée.

Ivan Locke (Tom Hardy) - Locke ©Metropolitan Filmexport

Vincent Lindon comme Tom Hardy ?

La marche est donc plutôt haute au moment de s'attaquer à Locke, mais ça n'a pas rebuté le réalisateur Gilles Bourdos qui a donc assis Vincent Lindon dans une voiture pour lui faire passer la même soirée. On retient des images de la bande-annonce de Le Choix (vidéo en tête d'article) le respect du dispositif du film original et un Vincent Lindon a priori très investi dans son rôle. Figurent aussi au casting, pour les performances vocales, Emmanuelle Devos, Micha Lescot, Pascale Arbillot, Milo et Solan Machado Graner, Cédric Kahn et Grégory Gadebois.

Après la Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine obtenue à la Mostra de Venise 2024 pour sa performance dans le film Jouer avec le feu, Vincent Lindon va-t-il en offrir une autre mémorable, différente mais comparable en intensité à celle de Tom Hardy ? Le Choix va-t-il tenir la ligne tendue du thriller dramatique ou bifurquer sur le mélodrame ? Réponse très prochainement.