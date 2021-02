Le Cinquième Élément : pourquoi la suite n'a jamais vu le jour

Film incontournable dans la carrière de Luc Besson, "Le Cinquième Élément" était un projet ambitieux co-produit par la France et les États-Unis. Une suite aurait pu voir le jour. Cependant, le projet ne s'est pas fait et on sait pour quelle raison.

Le Cinquième Élément : la première incursion de Luc Besson dans la SF

Il fut un temps où Luc Besson était encore en odeur de sainteté. On parle bien sûr de sa période années 80/90 durant laquelle il sortit des titres forts comme Léon, Nikita ou Le Grand Bleu. Et Le Cinquième Élément ! Un grand spectacle de science-fiction tourné en langue anglaise, avec un casting alléchant et le soutien financier des Etats-Unis.

Bruce Willis tient le rôle de Korben Dallas, ancien soldat des Forces spéciales devenu taxi. Il se retrouve embarqué dans un combat qui oppose les hommes aux Mandalores. Des ennemis venus sur Terre pour s'emparer des quatre éléments. À savoir des artefacts qui existent depuis d'illustres temps. Va alors émerger le cinquième élément. Une femme sauvage, insaisissable et campée par Milla Jovovich.

Le Cinquième Élément ©Gaumont Buena Vista International

Le Cinquième Élément a sa petite cote de popularité encore aujourd'hui. Le film ne révolutionne rien mais a quelques scènes qui restent dans l'imaginaire collectif. Ce n'est pas si souvent qu'un réalisateur de chez nous s'illustre dans ce genre. Lors de sa sortie dans nos salles, le film a fait 7.7 millions d'entrées. Les fans étaient en droit d'attendre qu'une suite soit faite. Même si la narration n'avait pas ouvert une porte pour débuter une autre histoire.

Un second film refusé par les producteurs

Lors d'une interview chez Uproxx, le co-scénariste Robert Kamen a révélé que des discussions ont eu lieu pour définir la trame d'un second opus. Lui, est arrivé durant l'écriture du premier film en qualité de script doctor. Luc Besson avait un énorme scénario de 180 pages avec des bonnes idées, une ambiance, des intentions mais de nombreux défauts étaient visibles dans son travail. La Warner a demandé à Robert Kamen d'intervenir pour aider à corriger le tir. Sa première rencontre avec le réalisateur a été très spéciale car il était chargé d'expliquer tout ce qui n'allait pas. En dépit de cette position peu confortable, les deux hommes ont ensuite travaillé ensemble.