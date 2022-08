Le combattant Conor McGregor va faire ses débuts au cinéma avec Jake Gyllenhaal

Après avoir été contraint d'annuler sa participation à "xXx : Reactivated", Conor McGregor se prépare à faire ses débuts en tant qu'acteur. Le comédien sera prochainement à l'affiche du remake de "Road House" au côté de Jake Gyllenhaal.

Un premier rendez-vous manqué

Lorsqu'il développe xXx : Reactivated, sorti en 2017, Vin Diesel prévoit un rôle pour Conor McGregor. Le combattant doit initialement prêter ses traits à l'un des principaux antagonistes aux côtés de Donnie Yen, Deepika Padukone et Tony Jaa.

Mais à la suite d'une défaite contre Nate Diaz en mars 2016, l'athlète irlandais décide d'annuler sa participation au blockbuster. Focalisé sur sa revanche et sur son entraînement, le sportif préfère ne pas s'éloigner de son objectif.

Six ans plus tard, alors qu'elle continue de soigner une fracture à la jambe survenue lors d'un combat contre Dustin Poirier, la star de l'UFC se prépare enfin à faire ses débuts au cinéma, dans un long-métrage où son arrogance et son attitude légendaires pourraient faire des étincelles.

Conor McGregor dans le remake de Road House

Comme le révèle Deadline, le "Notorious" devrait donner la réplique à Jake Gyllenhaal dans le remake de Road House produit par Prime Video. Billy Magnussen, Daniela Melchior, Lukas Gage et Beau Knapp complètent la distribution de ce projet qui sera mis en scène par Doug Liman (La Mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow) et produit par Joel Silver.

Road House ©MGM

Dans cette relecture du célèbre film d'action de Rowdy Herrington porté par Patrick Swayze, Kelly Lynch et Sam Elliott, Jake Gyllenhaal incarnera un ancien combattant de l'UFC qui accepte un poste de videur d'une boîte de nuit dans les Keys. Très vite, il découvre que ce petit coin de paradis n'est pas aussi idyllique qu'il n'y paraît. À première vue, en dehors du changement de cadre qui passe du Missouri à la Floride, le point de départ de ce remake est le même que celui de son modèle.

Reste désormais à savoir si, comme le héros incarné par Patrick Swayze, celui joué par Jake Gyllenhaal sera diplômé en philosophie en plus d'être un professionnel des arts martiaux. Pour le moment, aucun détail n'a été donné sur le personnage de Conor McGregor, qui a rejoint le long-métrage après avoir visionné et apprécié l'original sorti en 1990. On peut quoi qu'il en soit espérer un affrontement entre le multiple champion et l'acteur de La Rage au ventre.

Alors que le tournage est censé débuter ce mois d'août, le nouveau Road House ne bénéficie pas encore d'une date de sortie sur Prime Video.