Le comédien Bradley Cooper raconte comment il s'est fait agresser dans le métro en 2019

Bradley Cooper débute sa carrière d’acteur au début des années 2000. Il enchaîne d’abord les apparitions sur le petit écran en jouant des petits rôles dans des séries comme Sex & the City, Alias ou encore The $treet. Il passe ensuite sur le grand écran par le biais des comédies romantiques. Avec son visage d'ange, il est engagé pour jouer dans des films comme Qui veut m’épouser ?, Serial Noceurs, ou encore Playboy à saisir.

C’est en 2009 qu’il se fait véritablement connaître à l’international lorsqu’il campe Phil dans la comédie excentrique et explosive Very Bad Trip. À partir de là sa carrière explose et Bradley Cooper enchaîne les grosses productions avec en vrac : All about Steve, L’Agence tous risques, Valentine’s Day, Limitless, Happiness Therapy et plus récemment La Mule. Il s’est même essayé au doublage puisqu’il est la voix de Rocket Racoon dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Prochainement, le comédien sera à l’affiche de Nightmare Alley, le nouveau film de Guillermo Del Toro. Et il reviendra également dans la peau de Rocket à l’occasion de Thor : Love and Thunder et de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Alors que d’habitude, Bradley Cooper fait la une des journaux pour son physique incomparable ou pour ses films, cette fois il est au centre de l’attention pour une toute autre raison. Lors d’une récente interview avec le podcast Armchair Expert, le comédien est revenu sur une expérience négative intime et personnelle. En effet, en 2019, Bradley Cooper a été victime d’une agression au couteau. Il est revenu sur cet instant dangereux de son existence :

J'avais l'habitude de me promener dans la ville de New York tout le temps avec mes écouteurs. C'était avant la pandémie. J'étais dans le métro à 11h45 pour aller chercher Lea (sa fille) au centre-ville à l'école russe et j'ai été retenu sous la menace d'un couteau. C'était assez fou. J'ai réalisé que j'étais devenu beaucoup trop à l'aise en ville. Ma garde était baissée. J'étais au bout du métro. J'ai senti quelqu'un arriver. J'ai pensé : « Oh, ils veulent prendre une photo ou quelque chose comme ça ».

Alors je me suis retourné. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un couteau. J'ai mes écouteurs en permanence, donc je n’ai rien entendu. J'écoutais juste la musique. Ça m’a marqué. Je lève les yeux, je vois les yeux de mon agresseur et je suis impressionné par son jeune âge. J'ai sauté par-dessus le tourniquet, je me suis caché et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai pris en photo et je l'ai poursuivi dans les escaliers.