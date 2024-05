Pierre Niney est bluffant dans la peau du Comte de Monte-Cristo dans la bande-annonce du film

Découvrez ci-dessus la bande-annonce finale du film événement de l'été "Le Comte de Monte-Cristo" d'après Alexandre Dumas avec Pierre Niney, qui sortira le 28 juin dans les salles françaises, après une présentation en avant-première mondiale au Festival de Cannes.

Le Comte de Monte-Cristo : le film événement de l'été ?

Après le dyptique consacré aux Trois Mousquetaires, l'œuvre d'Alexandre Dumas va de nouveau être mise à l'honneur cet été avec l'adaptation de Le Comte de Monte-Cristo, écrite et réalisée par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière (déjà à l'écriture des deux films Les Trois Mousquetaires) avec Pierre Niney dans le rôle-titre.

Pour rappel, Le Comte de Monte-Cristo, publié pour la première fois en 1844, raconte l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune marin injustement emprisonné le jour de ses fiançailles à Mercédès. Après quatorze ans dans la terrible prison du Château d'If, près de Marseille, il réussit à s'évader avec l'aide d'un autre prisonnier, l'abbé Faria, qui lui transmet son savoir et lui révèle l'emplacement d'un trésor caché sur l'île de Monte-Cristo.

Une fois libre, Dantès récupère le trésor et se transforme en Comte de Monte-Cristo, un mystérieux et riche noble. Il retourne à Paris avec un plan élaboré pour se venger des personnes responsables de son incarcération : Fernand Mondego, qui convoitait Mercédès ; Danglars, qui enviait sa réussite professionnelle ; Villefort, qui cherchait à cacher un secret personnel ; et Caderousse, qui n'a pas défendu Edmond.

D'après l'intrigue du film, cette vengeance à l'écran sera uniquement centrée sur les trois premiers hommes.

49 millions d'euros de budget et un passage au Festival de Cannes

Aux côtés de Pierre Niney, on retrouve Anaïs Demoustier (Mercédès Herrera), Laurent Lafitte (Gérard de Villefort), Patrick Mille (Danglars), Anamaria Vartolomei (Haydée), Pierfrancesco Favino (Abbé Faria) ou encore Bastien Bouillon (Fernand Mondego).

Tout ce petit monde est attendu sur la Croisette en ce mois de mai puisque le film sera présenté en avant-première mondiale (hors compétition) au 77ᵉ Festival de Cannes avant de sortir dans les salles françaises le 28 juin.

Doté d'un budget d'environ 49 millions d'euros et d'un casting XXL, Le Comte de Monte-Cristo est bien parti pour être LE film événement de cet été.