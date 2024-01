Ce vrai "blockbuster français" avec Pierre Niney sortira au cinéma avec six mois d'avance

Pathé a annoncé la sortie (très) en avance de son nouveau grand film d'aventure porté par Pierre Niney : Le Comte de Monte-Cristo. Alors qu'il était attendu en décembre 2024, il sortira finalement dès le mois de juin ! Une bande-annonce ne devrait pas tarder à montrer le bout de son nez.

Pierre Niney est Le Comte de Monte-Cristo

Après le dyptique sur Les Trois Mousquetaires, sorti au cinéma entre avril et décembre 2023, l'œuvre d'Alexandre Dumas va continuer d'être exploitée sur grand écran. En effet, Pathé a misé sur un véritable univers étendu, avec l'arrivée prochaine du film Le Comte de Monte-Cristo, adapté et réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière (les scénaristes des Mousquetaires NDLR). Une fois encore, ils ont misé sur un casting solide, à commencer par Pierre Niney dans le rôle principal, et notamment entouré de Laurent Lafitte, Anaïs Demoustier, Bastien Bouillon, ou encore Anamaria Vartolomei.

Publié pour la première fois en 1844, ce roman historique suit l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune marin prometteur, qui voit sa vie basculer lorsqu'il est faussement accusé de trahison et emprisonné dans l'infâme Château d'If. Les années d'isolement et de désespoir se transforment en une quête de vengeance après sa spectaculaire évasion et la découverte d'un trésor inestimable laissé par l'abbé Faria, son compagnon de cellule et mentor.

Transformé en riche et mystérieux Comte de Monte-Cristo, Dantès revient dans la société parisienne, masquant son identité et son passé. Utilisant son intelligence, sa richesse et son influence, il entreprend de démasquer et de punir ceux qui ont causé sa chute.

Avec un budget estimé entre 35 et 40 millions d'euros, et une durée d'environ trois heures, Le Comte de Monte-Cristo s'annonce comme le gros morceau cinéma français de l'année 2024. On en avait déjà eu un petit aperçu dans une vidéo making-of du film.

Une sortie en juin au lieu de décembre

Alors que le film était attendu dans les salles obscures au mois de décembre 2024, Pathé a fait savoir qu'ils avançaient la sortie de six mois ! Ainsi, on découvrira Pierre Niney dans la peau d'Edmond Dantès dès le 28 juin prochain. Si nous ignorons la raison derrière ce report tout à fait exceptionnel, il pourrait s'expliquer par les chiffres décevants de la deuxième partie des Trois Mousquetaires, sortie en décembre dernier, et qui n'a pas atteint le score du premier volet (il est actuellement à 2,4 millions d'entrées, alors que le premier film avait dépassé les trois millions). Cette stratégie pourrait s'avérer payante, alors que le public français a montré qu'il était friand de ces grands récits d'aventure épiques à la française.

Avec un report au mois de juin, nous ne devrions pas devoir à trop patienter avant de découvrir la première bande-annonce du film Le Comte de Monte-Cristo.