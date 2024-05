Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney est-il réussi ? On a vu le film en avant-première mondiale

Découvrez notre avis sur le très attendu film "Le Comte de Monte-Cristo" avec Pierre Niney, présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes 2024. Cette nouvelle adaptation est-elle à la hauteur de l'enjeu ? Fait-elle mieux que Les Trois Mousquetaires ?

Le Comte de Monte-Cristo version 2024

Après le dyptique consacré aux Trois Mousquetaires sorti en 2023, Pathé et Chapter 2 continuent d'exploiter la riche œuvre d'Alexandre Dumas à l'écran avec une nouvelle adaptation du classique Le Comte de Monte-Cristo, présenté en avant-première mondiale au 77e Festival de Cannes.

Le Comte de Monte-Cristo présenté au 77e Festival de Cannes © Isabelle Vautier pour CINESERIE.COM

Mis en scène et écrit par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, (que l'on retrouvait déjà à l'écriture des Mousquetaires), le film est porté par Pierre Niney, qui incarne Edmond Dantès.

Ce dernier est un jeune marin prometteur, qui s'apprête à se marier avec Mercédès (Anaïs Demoustier), son grand amour. Mais le jour de leur mariage, Edmond est fait prisonnier à la suite d'une fausse accusation de trahison par trois de ses rivaux : Danglars (Patrick Mille), Villefort (Laurent Lafitte) et Fernand de Morcef (Bastien Bouillon).

Emprisonné sans procès au Château d'If, il y rencontre l'abbé Faria (Pierfrancesco Favino), un érudit incarcéré, qui devient son mentor et lui révèle l'existence d'un immense trésor caché sur l'île de Monte-Cristo. Après des années de captivité, Dantès parvient à s'évader avec une seule idée en tête : récupérer le trésor et se venger de ceux qui l'ont trahi.

Tel un redoutable joueur d'échecs, il va multiplier les identités et visages pour détruire ses ennemis. Il sera aidé dans sa tâche par André (Julien de Saint-Jean) et Haydée (Anamaria Vartolomei), deux jeunes gens qu'il prend sous son aile, et qui ont, eux aussi, des comptes à régler avec les trois rivaux de Dantès.

Un grand film d'aventures

La scène d'ouverture du Comte de Monte-Cristo, où un bateau fait naufrage sous nos yeux, pose d'emblée le ton : ce film promet d'être un régal visuel, avec un budget généreux de 43 millions d'euros pour en témoigner. Tourné en décors réels, le film nous transporte au début du XIXe siècle, époque de bouleversements après la chute de Napoléon Bonaparte. Contrairement aux teintes sombres des Trois Mousquetaires, ici, une belle lumière baigne le film, mettant en valeur les premiers amours et la jeunesse insouciante d'Edmond Dantès.

L'ambition du film se manifeste également dans sa durée : un marathon de trois heures qui, loin de décourager, est essentiel pour s'immerger dans le parcours complexe d'Edmond, de simple marin à maître de la vengeance. Le film, tout en respectant la structure tripartite du roman de Dumas, excelle particulièrement dans sa dernière partie, où les stratégies de vengeance de Dantès se déploient avec brio. Les dialogues, finement ciselés par Delaporte et De la Patellière, sont un délice pour les oreilles, surtout dans les échanges poignants entre Edmond et Mercédès, dans lesquels il montre son vrai visage.

Pierre Niney est parfait et jongle entre différentes identités, et différents visages (mention spéciale pour ses maquillages bluffants), épaulé par un casting très prestigieux. L'ambivalence de son personnage est particulièrement bien traitée : mu par un désir de vengeance qu'il qualifie de quête de justice, Dantès navigue dans une zone grise où la frontière entre les deux est souvent floue. Cette nouvelle adaptation du Comte de Monte-Cristo trouve un équilibre délicat entre le spectacle épique et la narration intime, la rendant à la fois grandiose et émouvante. C'est ce supplément d'âme qui manquait peut-être aux Trois Mousquetaires pour véritablement convaincre, et qui fait mouche ici.

Le Comte de Monte-Cristo est le retour au vrai grand cinéma populaire d'aventures, qui devrait attirer le public en salles, dès le 28 juin prochain.