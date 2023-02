Pierre Niney sera le Comte de Monte-Cristo

C'est une toute nouvelle super-production française qui vient d'être annoncée : Le Comte de Monte-Cristo. Depuis l'immense roman d'aventures d'Alexandre Dumas, Alexandre de La Pattelière et Matthieu Delaporte écriront et réaliseront ce film, avec Pierre Niney dans le rôle-titre. Sortie prévue en octobre 2024 !

Après Les Trois Mousquetaires, place à Edmond Dantès

L'acteur Pierre Niney, figure de la jeune génération du cinéma français et plus jeune lauréat du César du Meilleur acteur pour Yves Saint Laurent en 2015, va tenir le rôle-titre d'une nouvelle super-production de cape et d'épée : Le Comte de Monte-Cristo. L'acteur, vu récemment dans Goliath et Mascarade ainsi que dans la série Le Flambeau, avait indiqué il y a quelques jours qu'il annoncerait "un des projets les plus excitants de (sa) vie".

Chose promise, chose due, Pierre Niney a donc révélé qu'il porterait la nouvelle adaptation du très célèbre roman d'Alexandre Dumas. À la production et distribution, le géant Pathé, qui va déjà faire l'actualité en 2023 avec la sortie des deux films Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan (le 5 avril 2023) et Milady (le 13 décembre 2023). Le Comte de Monte-Cristo sera ainsi écrit et réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, déjà à l'écriture du diptyque Les Trois Mousquetaires.

"Le Comte de Monte Cristo est l’une des plus grandes histoires jamais racontées »

Le duo de scénaristes et réalisateurs a lui aussi officialisé ce vendredi 10 février dans un communiqué la nouvelle. Ils ont détaillé leur intention :

"Le Comte de Monte Cristo" est l’une des plus grandes histoires jamais racontées. C’est un véritable mythe qui permet de traverser plusieurs genres du cinéma : l’aventure, le thriller, sur fond d’une très grande histoire d’amour. Notre film suivra le point d’Edmond Dantès, le premier super-héros français, qui passe de la lumière à l’ombre, et devient l’incarnation du vengeur masqué.

Affiche teaser Le Comte de Monte-Cristo ©Pathé

Le tournage du film Le Comte de Monte-Cristo est prévu pour se dérouler entre juillet et décembre 2023 en France. Il a déjà une date de sortie au cinéma, fixée au 23 octobre 2024.