"150 heures assis sur une chaise" : la préparation intense de Pierre Niney pour Le Comte de Monte-Cristo

Le film "Le Comte de Monte-Cristo" avec Pierre Niney lui a demandé une préparation physique intense pour incarner Edmond Dantès et ses différentes identités. Le film est à découvrir dès aujourd'hui au cinéma.

Le Comte de Monte-Cristo version 2024 est au cinéma

C'est le jour tant attendu pour les fans de littérature et de cinéma : Le Comte de Monte-Cristo sort aujourd'hui dans les salles de cinéma en France. Réalisé par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, ce film ambitieux met en vedette Pierre Niney dans le rôle principal d'Edmond Dantès, un jeune marin injustement emprisonné qui se transforme en comte pour se venger de ceux qui l'ont trahi.

Adapté du célèbre roman d'Alexandre Dumas, ce film suit Edmond Dantès, accusé à tort de trahison par ses rivaux et emprisonné au Château d'If. Après quatorze ans de captivité, il découvre un trésor caché grâce à l'abbé Faria, son compagnon de cellule. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte-Cristo pour orchestrer une vengeance implacable contre ceux qui l'ont trahi. Le film met également en vedette Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte, Anamaria Vartolomei et Bastien Bouillon dans des rôles clés.

Une préparation physique intense pour Pierre Niney

Pour incarner Edmond Dantès dans Le Comte de Monte-Cristo, Pierre Niney a dû s'engager dans une préparation physique particulièrement intense. Le rôle, extrêmement exigeant, a nécessité une transformation corporelle significative et une grande endurance physique.

Comme il l'a déclaré dans le dossier de presse du film, Pierre Niney a commencé par un entraînement rigoureux qui a duré plusieurs mois. Il a passé "environ 150 heures sur une chaise" pour le maquillage, une étape cruciale pour les nombreuses transformations physiques qu'exigeait le rôle. Il a mentionné que la moindre séance de transformation physique pouvait durer jusqu'à huit heures.

Pour garantir la crédibilité des scènes d'action, Niney a dû se coordonner étroitement avec les cascadeurs et l'équipe de tournage. Notamment pour les scènes de combat et de lutte, où il devait assurer des performances organiques et fluides. Cette préparation impliquait non seulement des exercices physiques intenses, mais aussi une précision dans les mouvements pour éviter tout accident sur le plateau. Il a également pris des cours d'équitation pour être crédible à cheval.

L'une des scènes les plus éprouvantes pour le comédien a été celle de l'évasion de la prison, où il a dû simuler une noyade tout en étant enfermé dans un sac lesté de 15 kg. Cette scène a été décrite comme l'une des plus flippantes et exigeantes du film. L'acteur a même failli se noyer lors d'une prise, car il n'arrivait pas à se dégager de son sac. Pour les séquences d'apnée, il s'est entraîné longuement avec le champion du monde Stéphane Mifsud, qui l'a aidé à maîtriser sa respiration. Pierre Niney s'est découvert une passion pour cette discipline, et l'a pratiquée en dehors du tournage.

Lors du tournage du film Le Comte de Monte-Cristo, Pierre Niney avait partagé des images du tournage sur son compte Instagram :