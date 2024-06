Le Comte de Monte-Cristo est-il la suite des films Les Trois Mousquetaires ?

Après François Civil dans la peau de D'Artagnan dans le diptyque "Les Trois Mousquetaires", son ami Pierre Niney incarne Edmond Dantès dans "Le Comte de Monte-Cristo". Ce nouveau film est-il la suite des deux films de 2023 ? Quels liens entretiennent-ils ensemble ? On fait le point.

Le Comte de Monte-Cristo arrive dans les salles

C'est à partir du 28 juin 2024 qu'on pourra découvrir dans les salles Le Comte de Monte-Cristo, grand film d'aventures adapté du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Dans ce film, réalisé par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, Pierre Niney tient le rôle-titre, celui d'Edmond Dantès, jeune marin trahi et injustement emprisonné qui, après 14 ans de détention dans une geôle du château d'If, va mettre la main sur un trésor. Devenu riche et puissant, il va alors se venger de tous ceux qui l'ont fait emprisonner.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'oeuvre d'Alexandre Dumas, la question se pose : Le Comte de Monte-Cristo est-il la suite ou entretient-il un rapport avec Les Trois Mousquetaires ? En d'autres termes, quels liens existent entre ce nouveau film et le diptyque sorti en 2023, Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan et Les Trois Mousquetaires : Milady ?

La même équipe aux commandes

Que le public se rassure, nul besoin d'avoir vu Les Trois Mousquetaires pour découvrir Le Comte de Monte-Cristo. Si les deux histoires sont créées par le même auteur - et paraissent d'ailleurs toutes les deux à partir de 1844 -, et qu'Alexandre Dumas y développe un même esprit et un même style, les deux histoires sont séparées de presque 200 ans. Les personnages ne sont donc pas les mêmes et les deux récits sont parfaitement autonomes.

Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan ©Pathé

Néanmoins, il existe une très forte cohérence entre ces trois films, puisque ce sont les mêmes équipes qui les ont fabriqués, et qu'on retrouve même un acteur au casting des trois. En effet, Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, scénaristes du diptyque Les Trois Mousquetaires, ont écrit et réalisé Le Comte de Monte-Cristo (Martin Bourboulon ayant réalisé les deux films Les Trois Mousquetaires).

Les réalisateurs sont entourés pour Le Comte de Monte-Cristo par les mêmes talents qui ont travaillé sur le diptyque de 2023. Ainsi, on retrouve Patrick Schmitt à la direction artistique, Stéphane Taillasson aux décors, Thierry Delettre aux costumes et Nicolas Bolduc à la photographie. Comme pour Les Trois Mousquetaires, le montage est confié à Célia Lafitedupont, et le son à David Rit. Seul changement notable, la musique précédemment confiée à Guillaume Roussel est composée par Jérôme Rebotier.

Un acteur est présent dans les trois films, Patrick Mille, qui incarne le comte de Chalais dans les films Les Trois Mousquetaires et le baron Danglars dans Le Comte de Monte-Cristo.

La franchise de "super-héros" français se développe

Comme l'avait indiqué au Figaro en 2020 Dimitri Rassam, producteur de ces adaptations d'Alexandre Dumas, l'ambition des ces films est "comme une réponse aux franchises américaines". Ainsi, si Le Comte de Monte-Cristo n'entretient aucun lien dans son histoire avec celle des films Les Trois Mousquetaires, c'est bien avec la même ambition et dans un même univers artistique qu'ils sont produits.

Alors, si ce nouveau film n'est pas la suite des deux précédents, il est cependant la suite du développement de cet univers. Un univers qui devrait prochainement accueillir d'autres films, puisque la fin de Les Trois Mousquetaires : Milady suggère fortement que cette histoire n'est pas du tout terminée...