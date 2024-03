Le Comte de Monte-Cristo : Pierre Niney se montre dans un teaser épique

Découvrez les premières images épiques de la nouvelle adaptation cinématographique du roman d'Alexandre Dumas "Le Comte de Monte-Cristo" avec Pierre Niney dans le rôle principal. Après "Les Trois Mousquetaires", c'est un nouveau roman culte d'Alexandre Dumas qui arrivera sur nos écrans à l'été prochain.

Le Comte de Monte-Cristo : le nouveau blockbuster français

Après l'adaptation en deux parties des Trois Mousquetaires, Pathé et Chapter 2 poursuivent leur exploration de l'œuvre d'Alexandre Dumas avec l'adaptation cinématographique du célèbre roman Le Comte de Monte-Cristo mis en scène par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte.

D'abord prévu pour une sortie à Noël 2024, le film a finalement été avancé de six mois, et sortira dans nos salles le 28 juin 2024. L'occasion de découvrir dès à présent un teaser épique qui donne le ton à cette nouvelle aventure que l'on attend avec impatience.

Ces premières images nous permettent donc de découvrir Pierre Niney dans la peau d'Edmond Dantès, un jeune marin prometteur injustement accusé de trahison et emprisonné dans la sinistre forteresse d'If. Ces scènes initiales posent les bases d'une quête de justice et de vengeance qui animera l'ensemble du récit.

Un casting prometteur

Après de longues années de captivité, durant lesquelles il fait la rencontre d'un autre prisonnier, l'abbé Faria, qui lui révèle l'existence d'un trésor caché sur l'île de Monte-Cristo, Edmond parvient à s'évader. Transformé par l'adversité et armé de sa nouvelle fortune, il adopte l'identité du Comte de Monte-Cristo. De retour dans la société parisienne, il entreprend méthodiquement de punir ceux qui l'ont trahi. Son périple est marqué par des alliances complexes, des duels d'esprit et de force, et une profonde réflexion sur la justice, le pardon et l'identité.

Aux côtés de Pierre Niney, on retrouvera notamment Anaïs Demoustier dans la peau de Mercédès Herrera, Laurent Lafitte dans le rôle de Gérard de Villefort, et Anamaria Vartolomei dans le rôle d'Haydée.

À noter que Nicolas Bolduc, le chef opérateur du dyptique consacré aux Trois Mousquetaires, s'est également chargé de la photographie sur Le Comte de Monte-Cristo.