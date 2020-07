Le Consentement : le livre de Vanessa Springora sur Gabriel Matzneff adapté au cinéma

"Le Consentement" a été l'un des événements de ce début d'année 2020. Le livre de Vanessa Springora sur ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff a provoqué de vives réactions. Une adaptation au cinéma va voir le jour, par la réalisatrice de "Gueule d'ange".

Le Consentement, un livre choc

Le 2 janvier dernier sortait dans les librairies Le Consentement. Un livre qui a fait beaucoup parler pour son sujet brûlant et les révélations qu'il contient. Son auteure, Vanessa Springora, a une revanche à prendre. Sur un homme : Gabriel Matzneff. L'écrivain français n'est pas connu pour être politiquement correct et son oeuvre suscite d'inquiétantes interrogations. L'homme ne se cache pas, dans ses écrits, de pratiquer la pédophilie. Étrangement, il a pu continuer à s'étendre sur le sujet un long moment sans être inquiété par la justice. Le Consentement fait alors l'effet d'une bombe et les révélations qu'il contient permettent d'ouvrir une procédure judiciaire. Vanessa Springora raconte dedans comment, dans les années 80, alors qu'elle n'avait que 14 ans (!), l'écrivain de plus de 35 ans son aîné a réussi à la séduire pour profiter d'elle sur plusieurs aspects. Une épreuve qui va la marquer à vie et elle n'est pas la seule dans ce cas - Gabriel Matzneff aurait agi ainsi avec de nombreuses autres jeunes filles.

L'adaptation au cinéma ne se fait pas attendre

Avec plus de 180 000 exemplaires vendus chez nous, Le Consentement est un carton et il n'est pas surprenant que cela intéresse le cinéma. Le producteur Marc Missionnier a annoncé qu'une adaptation était en préparation avec Vanessa Filho pour la mettre en scène. On la connaît pour Gueule d'ange, premier film remarqué à Cannes avec Marion Cotillard en mère démissionnaire. La réalisatrice sera impliquée aussi au scénario, accompagnée par François Pirot. Il devrait être question de la relation entre Vanessa Springora et Gabriel Matzneff à l'époque des faits. Reste à savoir si l'intrigue ira aussi dans le présent pour proposer un regard distancé sur les événements mis en lumière dans le livre. Aucun nom n'est cité pour le casting, alors que le tournage ne commencera pas avant 2021. À voir qui se risquera à camper l'écrivain. Le film risque de créer la polémique à sa sortie et davantage si aucun jugement n'est rendu d'ici à sa sortie, comme ça a été le cas avec le puissant Grâce à Dieu sur l'affaire Bernard Preynat.