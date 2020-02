Le Coronavirus fait exploser les visionnages de Contagion

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Contagion

Avec l’expansion de l’épidémie du Coronavirus, le film « Contagion » de Steven Soderbergh obtient un énorme coup de pouce dans les ventes de streaming. Le long métrage a une visibilité accrue depuis le début du virus.

Un drôle coup de publicité est en train de toucher Contagion. Le film de Steven Soderbergh est en effet énormément loué et streamé depuis que le Coronavirus s’est déclenché. Les gens aiment visiblement se faire peur, et décident donc, en pleine épidémie, de regarder Contagion. Le long métrage raconte, de manière réaliste, l’expansion d’une pandémie extrêmement meurtrière à travers le monde.

De l’imaginaire au réel

Depuis le 11 janvier 2020, date à laquelle la première victime du Coronavirus est décédée, le virus s’est propagé dans 15 pays et aurait contaminé plus de 14 000 personnes à travers le monde. Les experts rapportent que les symptômes peuvent apparaître entre 2 et 14 jours après l’exposition. Ils incluent toux, fièvre et difficultés respiratoires. Le CNBC affirme qu’une douzaine d’entreprises travailleraient déjà sur l’élaboration d’un vaccin ou d’un traitement médicamenteux.

Un début de scénario catastrophe déjà raconté par Steven Soderbergh à l’occasion de Contagion. Le film est sorti le 9 novembre 2011, mais avait reçu des critiques relativement négatives. Pourtant Soderbergh s’était appliqué à proposer un récit réaliste, montrant ainsi comment une pandémie se propagerait à notre époque.

Produit par Warner Bros, Contagion avait rapporté plus de 136 millions de dollars de recettes pour un budget avoisinant les 60 millions de dollars. C’est également un film choral qui réunissait un casting totalement dingue notamment composé de Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Kate Winslet, Bryan Cranston et Gwyneth Paltrow dans un caméo glaçant.

Depuis le début de l’épidémie, Contagion a énormément gagné en considération. D’après CinemaBlend, le 28 janvier dernier, le film de Soderbergh a atteint le top 10 des plus grosses ventes sur iTunes. Une augmentation qui fait suite à une forte poussée des recherches du film sur Google. Une hausse qui s’explique évidemment par la couverture générée par le Coronavirus. Cependant, le site note que, dès le lendemain, Contagion était retombé à la 15ème place. Il est possible que le virus du film, qui tue 26 millions de personnes en 26 jours, n’ait pas rassuré les téléspectateurs…