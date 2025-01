Le créateur de Succession prépare son prochain projet ambitieux

Avec "Succession", Jesse Armstrong a créé l’une des séries les plus plébiscitées de ces dernières années, véritable phénomène culturel. Désormais, le scénariste travaille sur un nouveau projet.

Après le phénomène Succession…

Succession est l’une des séries les plus acclamées de ces dernières années. Lancée en 2018, elle s’intéresse aux arcanes de la finance et du pouvoir. On y suit les membres de la richissime famille Roy, qui contrôle l’un des plus gros conglomérats de médias au monde. Alors que la santé du patriarche Logan faiblit, ses quatre enfants, Connor, Kendall, Roman et Siobhan, entament une lutte pour lui succéder.

Succession s’est terminée en 2023, au bout de quatre saisons découpées en 39 épisodes. La série a accumulé les récompenses lors de prestigieuses cérémonies. Elle a par exemple récolé la bagatelle de 19 Emmys ! Elle a également glané neuf victoires aux Golden Globes. Devant un tel succès, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience de découvrir le futur projet du créateur de la série, Jesse Armstrong. Or, les premiers détails sur le sujet viennent de filtrer.

… Jesse Armstrong prépare un long-métrage !

Cette fois, Jesse Armstrong ne nous proposera pas une série. Car Deadline nous apprend que, pour son prochain projet, le créateur de Succession a choisi d’écrire un film. Celui-ci n’a pas encore de titre. Mais on sait qu’il tournera autour de quatre amis qui se réunissent alors qu’une crise financière internationale secoue la planète.

Le scénariste américain va donc rester dans le monde de la finance. Et pour cela, il va de nouveau collaborer avec Frank Rich. Ce dernier était l’un des producteurs exécutifs de Succession, tout comme Jesse Armstrong.

Tournage dès cette année ?

Le futur long-métrage de Jesse Armstrong est développé pour HBO Films. Toujours selon les informations de Deadline, le scénariste n’en a pas encore terminé l’écriture. Toutefois, les choses avancent vite en coulisses. Le calendrier de certains acteurs est en train d’être étudié pour savoir si ces acteurs seraient disponibles pour le tournage, même si aucun nom de comédien n’a filtré.

Et HBO espère pouvoir commencer le tournage du long-métrage dès cette année. Si cela se concrétise, le film devrait être prêt à être dévoilé en 2026. En revanche, il ne devrait pas nous être proposé au cinéma. Étant donné qu’il est développé pour HBO Films, il devrait sortir sur Max en France.