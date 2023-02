Le Croque-Mitaine : un angoissant trailer pour l'adaptation de Stephen King

L'adaptation de Stephen King "Le Croque-Mitaine" se dévoile avec une première bande-annonce particulièrement inquiétante, avec une créature qui rôde dans le placard d'une petite fille...

Le Croque-Mitaine de Stephen King se dévoile

Le Croque-Mitaine (The Boogeyman en VO) est à l'origine une nouvelle du célèbre auteur Stephen King parue en 1973 et traduite en français en 1980. L'histoire se concentre sur Lester Billings, un homme qui se dit responsable de la mort de ses trois enfants. D'après lui, le croque-mitaine les aurait tués. Le récit de King se base donc sur ce fameux personnage inventé pour faire peur aux enfants s'ils ne sont pas sages. Sauf que l'œuvre littéraire se révèle particulièrement sombre avec un protagoniste incapable d'assurer son rôle de protecteur envers ses enfants, et lui-même effrayé par la créature.

L'adaptation en film proposée par Rob Savage devrait prendre une direction un peu différente, comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article). Même s'il y aura bien un personnage du nom de Lester Billings, l'intrigue du long-métrage se concentrera sur le docteur Harper (que consulte Billings) et sa famille. Plus précisément ses deux filles Sadie et Sawyer, cibles premières du Croque-Mitaine.

Il y a quelque chose sous le lit...

Il y a devant ces images une angoisse qui se fait déjà ressentir. Le principe même du film joue sur une terreur enfantine, l'idée qu'un monstre pourrait se cacher dans notre chambre. Et en nous mettant aux côtés de la jeune Sawyer au début de la bande-annonce, difficile de ne pas s'inquiéter nous-même de cette créature cachée dans l'ombre. On peut penser alors à Dans le noir (2016), où un monstre apparaissait et se déplaçait uniquement dans l'obscurité.

Le Croque-Mitaine ©20th Century Studios

Seulement on doit le scénario à Scott Beck et Bryan Woods, qui avaient œuvré sur Sans un bruit (2018). Nul doute qu'avec ce duo, et si Rob Savage propose bel et bien une mise en scène à la hauteur, Le Croque-Mitaine en fera frissonner plus d'un. Notons les présences au casting de Sophie Thatcher (Sadie), Chris Messina (Will Harper), Vivien Lyra Blair (Sawyer) et David Dastmalchian (Billings). Un temps prévu pour le 31 mai, le film est annoncé pour une sortie en salles prochainement.