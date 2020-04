Le Dernier Chasseur de sorcières 2 : Vin Diesel dithyrambique sur le scénario

On comprend assez facilement comment fonctionne l'industrie du cinéma mais il arrive parfois que des anomalies viennent perturber notre perception. C'est justement le cas de la suite du "Dernier Chasseur de Sorcières" qui va (normalement) voir le jour malgré le bide du premier.

Quand on cherche des exemples pour illustrer ce qu'est un bide total au cinéma, Le Dernier Chasseur de Sorcières représente assez bien ce concept. Avec un budget qui tutoie les 100 millions de dollars et une grosse star à mettre en avant (Vin Diesel), le film s'est planté magistralement au box-office mondial en cumulant à peine 146 millions de dollars. La critique et le public n'ont pas été tendres avec ce film d'action fantastique désopilant dans lequel la star de la saga Fast & Furious campe un chasseur qui traque les sorcières dans un monde où elles ont passé un pacte avec les hommes pour vivre dans une sorte d'harmonie. La confrérie de la hache et de la croix est en première ligne pour faire respecter cet accord, mais quand un membre va mourir, la guerre sera déclarée entre les deux camps. Et elle se déroule dans notre monde !

Le Dernier Chasseur de sorcières reprendra du service

Vin Diesel a aimé cette aventure et veut encore tenter sa chance dans cet univers. Alors que ça n'a rien de logique, une suite est effectivement en préparation. Difficile de comprendre comment c'est possible, alors qu'Hollywood n'aime pas prendre des risques et rechigne à prolonger des ratés économiques. Pourtant, oui, Le Dernier Chasseur de Sorcières 2 est en préparation. Durant le confinement, Vin Diesel a dégainé un post Instagram qui provoque quelques sueurs froides.

Certains des meilleurs scénarios seront écrits pendant cette période ... Avec tout mon amour, toujours.

Cette course phrase s'accompagne d'une photo du premier film, on a donc des grandes raisons de penser qu'il parle là du script du second Chasseur de Sorcières. Avec sa finesse habituelle, il vend un projet qui s'annonce dingue dans sa tête. Sauf que quand il vend le meilleur, c'est en réalité l'inverse qu'il faut attendre. Certes amusant quand il joue aux gros bras sensible du côté de Fast & Furious, le reste de ses projets alterne entre le pas bon et le désastreux. Le récent Bloodshot, condamné à la case VOD, en est encore une preuve frappante. Compliqué de savoir par quel miracle Le Dernier Chasseur de Sorcières 2 va voir le jour mais on n'ose imaginer un seul instant que ce soit une réussite.