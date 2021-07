Le Dernier duel : la bande-annonce intense du prochain Ridley Scott est là !

Ridley Scott sera bientôt de retour avec "Le Dernier Duel". Basé sur une histoire vraie, le film sortira le 13 octobre prochain dans les salles. 20th Century Studios vient de faire monter l’attente en dévoilant une première bande-annonce intense.

Le Dernier duel, quand Ridley Scott retourne au drame historique

Ridley Scott a décidé de se replonger dans le drame historique avec son nouveau film, Le Dernier duel. Celui-ci est cette fois tiré d’un livre, Le Dernier duel : Paris, 29 décembre 1386, écrit par Eric Jager et basé sur une histoire vraie. L’intrigue du film de Scott nous plongera au Moyen-Âge. Lorsque Jean de Carrouges, un chevalier normand, revient de la guerre, sa femme accuse son meilleur ami de l’avoir violée. Le chevalier réclame justice et le roi Charles VI décide que cette querelle sera réglée par un duel à mort…

Marguerite (Jodie Comer) - Le Dernier duel © 20th Century Studios

Pour raconter cette histoire, le cinéaste britannique s’est entouré d’un gros casting. C’est Jodie Comer, connue pour son rôle de Villanelle dans Killing Eve, qui a été choisie pour incarner Marguerite. Matt Damon y joue Jean de Carrouges tandis qu’Adam Driver y incarne Jacques Le Gris, son meilleur ami accusé du viol de sa femme. Quant au roi Charles VI, c’est Ben Affleck qui lui prête ses traits.

Tension et souffle épique dans les premières images

Avec sa première bande-annonce, Le Dernier duel s’annonce comme un drame historique intense et particulièrement ambitieux. Le trailer alterne les séquences de duels spectaculaires avec des scènes plus intimistes. On nous promet donc un mélange d’action et de séquences centrées sur le développement des différents protagonistes et de leurs relations. Typique des films de Scott.

On peut donc également se montrer impatients de découvrir les performances des principaux comédiens, et en particulier celle de Jodie Comer. Car la bande-annonce nous promet un film qui devrait beaucoup se reposer sur les relations entre les différents personnages, avec Marguerite en son centre. Et l’actrice anglaise semble prête à impressionner dans son rôle. Il faudra donc attendre un peu moins de trois mois avant de découvrir le résultat.