Le Dernier duel : Matt Damon évoque ses retrouvailles avec Ben Affleck

Les deux stars Matt Damon et Ben Affleck ont brillé ensemble aux Oscars avec le scénario de "Will Hunting". Plus de vingt ans après cette réussite, ils se sont remis à écrire ensemble pour "Le Dernier Duel", nouveau film de Ridley Scott.

Après Will Hunting, Ben Affleck et Matt Damon remettent le couvert

Durant la seconde partie des années 1990, Matt Damon fait appel à son ami Ben Affleck pour l'aider à écrire le scénario de Will Hunting. Un long-métrage devenu culte, sur un génie des mathématiques au tempérament instable. Au lieu de se servir noblement de son intelligence, il s'enfermait dans une vie sans relief. Jusqu'au jour où un professeur découvrait son potentiel et décidait de le prendre sous son aile. Ce beau film permettait au duo de scénaristes de décrocher un Oscar. Depuis cette réussite, ils n'ont jamais signé une autre oeuvre ensemble... Jusqu'à Le Dernier duel ! Les deux ont décidé de refaire équipe pour adapter le roman Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d'Eric Jager.

Une histoire vraie retraçant l'amitié puis la confrontation entre Jean de Carrouges et Jacques le Gris. Lorsque le premier revient d'une mission militaire, il apprend que sa femme aurait été violée par le second. C'est du moins ce que la principale concernée, Marguerite de Thibouville, ne cesse de clamer haut et fort. Le suspect numéro 1 dément totalement. Le roi Charles VI décide alors que justice sera rendue lors d'un duel à mort. Les deux anciens amis vont s'affronter et, si Jacques en sort perdant, sa femme sera brûlée vive pour faux témoignage.

Jean de Carrouges (Matt Damon) - Le Dernier duel ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Matt Damon et Ben Affleck sont également au casting, respectivement en Jean de Carrouges et le comte Pierre II d'Alençon. Jodie Comer incarne la femme du chevalier et Adam Driver campe Jacques le Gris. Tout ce beau monde s'est agité devant la caméra de Ridley Scott et Le Dernier duel sera à découvrir le 13 octobre au cinéma.

Un tandem plus efficace que par le passé

Lors d'un passage sur le Tonight Show animé par Jimmy Fallon, Matt Damon a évoqué sa relation avec Ben Affleck et, en particulier, comment le travail en coopération a été différent par rapport à la première fois :

La phase d'écriture de Will Hunting était tellement laborieuse. On ne comprenait pas la structure, on a écrit des milliers de pages. Nous n'avions pas de délai, personne n'était intéressé par ce que l'on faisait, personne n'était en attente de notre script, nous étions au chômage avec rien d'autre à faire. En faisant des films depuis 30 ans, on a appris sur la structure et le processus est allé beaucoup plus vite. Donc je pense que nous allons écrire plus à l'avenir, parce que ça n'a pas pris autant de temps que ce que nous pensions.

Par ailleurs, le travail sur Le Dernier duel ne s'est pas fait qu'à deux. Ils ont été assistés de Nicole Holofcener, qui a pu apporter une vision de femme sur le scénario - une aide utile quand on voit le sujet principal. On leur souhaite autant de réussite qu'à l'époque de Will Hunting, avec l'espoir que nous n'aurons pas à attendre plus de 20 ans pour les revoir écrire ensemble.