3 millions d'entrées et 10 César pour ce grand film français dispo gratuitement

Le service France.tv a ajouté à son catalogue cinq films de François Truffaut, dont l'un de ses plus grands succès qui co-détient le record de récompenses aux César.

François Truffaut à l'honneur sur France.tv

Grâce à France Télévision, le public français peut accéder à de nombreux films variés, récents ou anciens, et pour pas cher ! En effet, la plateforme est gratuite. Elle est, de plus, régulièrement approvisionnée de nouveautés avec des cycles passionnants pour les cinéphiles. Ainsi, pour les 40 ans de la mort de François Truffaut, le service de streaming a ajouté cinq longs-métrages du réalisateur, dont le film le plus récompensé à ce jour lors d'une cérémonie des César (ex æquo avec Cyrano de Bergerac).

Ancien critique aux Cahiers du cinéma puis figure emblématique de la Nouvelle Vague, François Truffaut a réalisé une vingtaine de longs-métrages entre 1959 et 1983, avant de mourir à 52 ans le 21 octobre 1984. Parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer Les Quatre Cents Coups (1959), Jules et Jim (1962) ou encore Vivement dimanche ! (1983), son dernier film. Tous les trois sont disponibles sur le site France.tv, accompagnés de La Femme d'à côté (1981) et Le Dernier métro (1980), pour lequel il fut enfin sacré Meilleur réalisateur aux César.

Le Dernier métro, un superbe drame romantique

Le Dernier métro se déroule en 1942 sous l'occupation de la France. Dans ces conditions, Lucas Steiner, juif et directeur du théâtre Montmartre, n'a eu d'autre choix que de fuir. En son absence, sa femme Marion Steiner se charge de la direction des lieux et fait appel à Bernard Granger pour jouer à ses côtés dans une pièce. Les répétitions ont lieu dans un climat anxiogène, d'autant plus pour Marion, qui cache en réalité son époux dans les caves du théâtre. Chaque soir, elle le retrouve pour parler de la pièce et prévoir des ajustements avec lui. Sauf qu'en plus de suivre les répétitions en cachette, Lucas va découvrir que sa femme est en train de tomber amoureuse du comédien Bernard - le triangle amoureux est un thème cher à Truffaut.

Le Dernier métro ©Gaumont

Avec ce film, François Truffaut raconte à la fois un drame romantique et une part importante de l'Histoire. Le tout par le biais de l'art. La pièce de théâtre faisant écho avec ce qui se joue en coulisses entre Marion, Bernard et Lucas. À cela s'ajoute la question de la reconnaissance impossible, pour Lucas obligé de se cacher pendant sa pièce, pour plus tard pour Bernard lorsqu'il rejoindra la Résistance sans pouvoir, évidemment, afficher son courage.

Le film le plus récompensé aux César

Porté par Catherine Deneuve, Gérard Depardieu et Heinz Bennent dans les rôles principaux, Le Dernier métro a été un grand succès lors de sa sortie en salles. Avec 3,3 millions d'entrées, il s'agit du deuxième plus gros score de François Truffaut au box-office français, derrière Les Quatre Cents Coups et ses 4,1 millions de tickets vendus. Mais le plus remarquable reste les récompenses remportées lors de la 6e cérémonie des César en 1981.

Ce soir-là, le long-métrage est reparti avec 10 prix, et pas des moindres, puisqu'il a reçu les cinq César les plus prestigieux : meilleur film, meilleur réalisateur pour François Truffaut, meilleur scénario pour François Truffaut et Suzanne Schiffman, meilleur acteur pour Gérard Depardieu et meilleure actrice pour Catherine Deneuve. Notons que Cyrano de Bergerac n'avait pas remporté le César du meilleur scénario ni celui de la meilleure actrice. Le Dernier métro a également remporté le César de la meilleure musique originale pour Georges Delerue, du meilleur décor pour Jean-Pierre Kohut-Svelko, de la meilleure photographie pour Néstor Almendros, du meilleur son pour Michel Laurent et du meilleur montage pour Martine Barraqué.

Le film est à (re)voir gratuitement sur France.tv jusqu'au 14 janvier 2025.