Le Détournement du Vol 93 sur W9 : c'est quoi ce téléfilm ?

Le Détournement du Vol 93 : de quoi ça parle ?

L'intrigue de cet unitaire s'articule autour des terribles évènements survenus lors des attaques du 11 septembre 2001. En ce jour noir de l'Histoire, des terroristes détournent quatre avions sur les villes de New York et Washington. Trois des appareils finiront par détruire les tours jumelles du World Trade Center ainsi qu'une partie du Pentagone. Le Détournement du Vol 93 s'intéresse comme son nom l'indique au destin du quatrième avion. De par l'intervention héroïque des passagers et des membres de l'équipage, l'appareil n'atteindra finalement pas sa cible, à savoir la Maison Blanche.

Le Détournement du Vol 93 ©Twentieth Century Fox

C'est Nevin Schreiner (Secrets de famille, Body Snatchers) qui signe le scénario de cette fiction d'1h30. A la réalisation, on retrouve le cinéaste Peter Markle (X-Files, Urgences). Pour la petite histoire, Schreiner et Markle ne sont pas les seuls à avoir voulu rendre hommage aux victimes du vol 93. Un film du même nom, réalisé par Paul Greengrass (La Vengeance dans la peau) a lui aussi vu le jour en 2006. Les deux œuvres retracent l'une comme l'autre la chronologie des évènements : il s'agit donc presque de reconstitutions, notamment permises par les appels et messages échangés entre les regrettés passagers et leurs proches.

Le Détournement du Vol 93 ©Twentieth Century Fox

Tourné à la manière d'un documentaire, le long-métrage nous plonge presque en temps réel dans les évènements vécus par les passagers. On suivra alors le point de vue de ces derniers, des terroristes, mais aussi celui des autorités, clairement dépassées par les évènements.