Le nouveau film de Quentin Dupieux (et son casting all star) ouvrira le Festival de Cannes

Le film qui ouvrira le 77e Festival de Cannes le 14 mai 2024 est un film français et l'oeuvre d'un cinéaste unique en son genre : "Le Deuxième acte", la nouvelle comédie de Quentin Dupieux !

Quentin Dupieux pour ouvrir les festivités

Après Fumer fait tousser, présenté en "séance de minuit" au Festival de Cannes 2022, Quentin Dupieux est de retour sur la Croisette avec son nouveau film Le Deuxième acte. Et sa présentation se fera en grande pompe, puisque c'est cette comédie, 13e long-métrage du réalisateur, qui ouvrira l'édition 2024 du prestigieux festival le 14 mai.

Le Deuxième acte aura donc le privilège de donner la première tonalité de ce Festival de Cannes, et l'impatience de le découvrir procède en partie de la surprise qu'est toujours un film de Quentin Dupieux. Ressemblera-t-il à Yannick, excellente surprise de l'été 2023 et film à la forme plus conventionnelle que ses précédents ? Ou signera-t-il, comme Daaaaaali !, sorti à l'automne 2023, le retour à l'absurde tant chéri par le cinéaste ?

Un nouveau casting XXL

Quoi qu'il adviendra au soir du 14 mai 2024, on sait déjà que les festivaliers pourront se ravir des performances d'un casting ultra-talentueux composé de Vincent Lindon, Léa Seydoux, Louis Garrel et Raphaël Quenard. Ce dernier, révélation de l'année 2023, en est déjà à son quatrième film de Quentin Dupieux, après Mandibules, Fumer fait tousser et Yannick.

Quant aux trois autres, acteurs et actrice déjà très établis dans le cinéma, c'est une première chez Quentin Dupieux. Ils rejoignent la longue liste de stars ayant déjà tourné avec lui, d'Alain Chabat à Adèle Exarchopoulos, en passant notamment par Blanche Gardin, Éric Judor, Benoît Poelvoorde, Anaïs Demoustier, Léa Drucker, ou encore Jean Dujardin.

Fidèle à sa concision, Quentin Dupieux fait de nouveau court avec une durée d'1h16 pour Le Deuxième acte. Son synopsis est le suivant :

Florence veut présenter David, l’homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n’est pas attiré par Florence et souhaite s’en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent alors dans un restaurant au milieu de nulle part.