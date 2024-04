Le Deuxième Acte : Quentin Dupieux et ses stars référencent une comédie culte dans la bande-annonce

"Le Deuxième Acte" de Quentin Dupieux et son casting se dévoilent dans une bande-annonce intrigante et amusante, et qui fait un clin d'oeil à la comédie "Les Bronzés font du ski".

Le casting du nouveau Quentin Dupieux se présente C'est un casting à nouveau flamboyant que Quentin Dupieux aligne dans sa nouvelle comédie Le Deuxième Acte, qui fera le soir du 14 mai l'ouverture du Festival de Cannes 2024. Des stars donc, accompagnés d'un comédien qui à l'inverse ne l'est pas mais roule sa bosse au théâtre, au cinéma, à la télévision et en doublage depuis 30 ans, Manuel Guillot. Celui-ci est le dernier à apparaître dans cette bande-annonce (vidéo en tête d'article), courte, après que Louis Garrel, Vincent Lindon, Raphaël Quenard et Léa Seydoux se sont présentés à la caméra. Des présentations en un plan-séquence où tous apparaissent marcher sur un chemin, et où chacun, dans la mise en abyme qui sera une des dimensions de Le Deuxième Acte, explique être le personnage principal du film. Le Deuxième Acte ©Diaphana Distribution Un clin d'oeil au culte Les Bronzés font du ski Le Deuxième Acte semble s'inscrire dans la veine absurde chère à Quentin Dupieux, avec une histoire d'acteurs qui "jouent dans un film nul", comme l'a récemment évoqué Léa Seydoux dans une interview accordée à Télérama. Le film "nul" en question dispose de ce synopsis : Florence veut présenter David, l’homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n’est pas attiré par Florence et souhaite s’en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent alors dans un restaurant au milieu de nulle part. Si l'on en croit les propos de Léa Seydoux sur la mise en abyme, Louis Garrel incarne donc dans "ce film dans le film" David, Léa Seydoux est Florence, Vincent Lindon est Guillaume et Raphaël Quenard est Willy. Seul Manuel Guillot ne dit pas qui est son personnage, mais les quelques images du film dévoilées par ailleurs suggèrent fortement qu'il est le gérant du restaurant où ces personnages se retrouvent. Les fans du Splendid auront immédiatement reconnu que cette bande-annonce de Le Deuxième Acte fait référence à celle de la comédie Les Bronzés font du ski, où les acteurs se présentaient chacun comme étant la vedette du film.