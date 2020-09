Le Diable tout le temps : une mystérieuse théorie de fin vient d'être découverte

Le 16 septembre dernier Netflix dévoilait "Le Diable, tout le temps", un thriller porté par un casting impressionnant. Aujourd'hui, la fin a attiré l'attention de certains fans, qui ont une théorie des plus intéressantes.

Le Diable tout le temps

Réalisé par Antonio Campos, et produit par Netflix, Le Diable tout le temps s'est avéré être un thriller terriblement sombre, et d'un intérêt certain. Un regard noir et critique sur la religion et sur la manière de l'appliquer au siècle dernier. Un film sans concession qui vient mettre en exergue une religion comme outil d'oppression et comme prétexte aux pires atrocités. C'était également l'occasion de voir un casting impressionnant, notamment composé de Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgard, Sebastian Stan, Jason Clarke ou encore Mia Wasikowska.

Un fin mystérieuse

ATTENTION SPOILERS, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film d'Antonio Campos. On va parler ici de la toute fin du film, du tout dernier plan du métrage. Adapté du roman de Donald Ray Pollock (narrateur du film), le long-métrage retrace tout un pan de l'histoire américaine, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, au milieu des années 1960. La dernière partie du film se concentre sur le jeune Arvin, interprété par un Tom Holland particulièrement inspiré.

Ce dernier croise la route de nombreux psychopathes pendant son périple, comme s'il les attirait malgré lui. Il se retrouve obligé de lutter par le sang et la violence pour rester en vie. Il finit par s'en sortir, et est pris en stop par un homme au style hippie. Un dernier plan où le héros s’assoupit et finit par s'endormir, éreinté par la route qu'il a accomplie. Le film se termine ainsi sur une lueur d'espoir, où le protagoniste trouve enfin un peu de répit, un peu de calme et de sérénité. En tout cas, c'est ce que nous laisse croire Antonio Campos, parce que si l'on regarde mieux, ce dénouement n'est peut-être pas aussi positif.

La personne qui le prend en stop est un hippie. Un mouvement Peace & Love qui vient créer une rupture par rapport aux précédentes rencontres du héros. Mais peut-être que ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Et si ce hippie était en réalité lui aussi un psychopathe ? Un fou particulièrement connu ? Au hasard ? Charles Manson !

Les références à cette figure célèbre sont nombreuses. Déjà, le véhicule. Comme le personnage de Le Diable tout le temps, Charles Manson conduisait un van Volkswagen dans les années 1960. Il prenait d'ailleurs régulièrement des gens en stop. Ensuite, il est précisé que ce mystérieux personnage se rend à Cincinatti, la ville où est né Charles Manson. Si l'on part du principe qu'il s'agit bien d'une représentation de Charles Manson, cette dernière scène fait écho avec le reste du film : de l'endoctrinement religieux aux personnages tordus interprétés par Riley Keough et Jason Clarke.

Certains éléments ne collent pas

Depuis quelque temps, Charles Manson est au cœur de nombreuses fictions. Que ce soit à travers la série Mindhunter ou le dernier film de Quentin Tarantino. Cependant, le psychopathe n'est pas mentionné dans le roman de Donald Ray Pollock, et certains éléments ne collent pas. En effet, Charles Manson est incarcéré au milieu des années 1960, ce qui ne convient pas à la date de l'intrigue du film. Il fut libéré en 1967 avant d’être de nouveau arrêté pour les meurtres de Sharon Tate et ses amis.

Mais même s'il ne s'agit pas de Charles Manson en personne, ce hippie est très certainement une référence directe à ce déséquilibré décédé en 2017. L'insinuation de cette idée sème le doute, et vient corroborer la sensation étrange de cette dernière séquence. Un plan final qui dure longtemps, et qui transmet une ambiance particulière, presque angoissante, comme si le périple de ce jeune homme n'était pas encore terminé…