Le Dîner de cons : Francis Veber aurait été piégé à l'un de ces fameux repas

Après avoir dirigé Pierre Richard et Gérard Depardieu dans La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, Francis Veber impose un autre duo emblématique au cinéma en 1998 avec Le Dîner de cons. Les personnages de François Pignon et Pierre Brochant forment ce nouveau tandem inoubliable.

Interprété par Jacques Villeret, le premier est un employé du ministère des Finances, passionné par l'élaboration d'imposantes maquettes en allumettes. Incarné par Thierry Lhermitte, le second est un éditeur qui organise chaque mercredi "un dîner de cons". Les participants ont pour mission d'amener avec eux un invité considéré comme un brin excentrique, pour ne pas dire totalement stupide. À l'issue de la soirée, ils élisent un champion.

Pour son prochain repas, Brochant se voit conseiller par un ami d'inviter Pignon, qui a toutes ses chances pour être sacré con ultime. Immobilisé à cause d'un tour de reins, quitté par sa femme Christine (Alexandra Vandernoot) et harcelé par une nymphomane prénommée Marlène (Catherine Frot), l'éditeur ne va pas vivre la folle nuit qu'il espérait au côté de son fonctionnaire idiot.

Francis Huster et Daniel Prévost complètent la distribution de cette comédie. Lors de sa sortie, le long-métrage réunit plus de 9 millions de spectateurs dans les salles françaises. Un film hilarant mais compliqué à tourner selon Thierry Lhermitte en raison de l'exigence du réalisateur. Ce dernier s'inspire en partie de son vécu pour son récit rempli de répliques cultes.

Dans le magazine 20h30 le samedi, Francis Veber revient sur la genèse de sa pièce de théâtre qu'il a transposée à l'écran, expliquant notamment que les dîners de cons ont véritablement existé :

Le réalisateur confie qu'il est persuadé que des connaissances lui ont tendu un piège à la fin des années 80. Le cinéaste se remémore une invitation dans le club privé et restaurant parisien Castel :

Un soir, on m’a invité et on m’a fait parler de la construction d’un scénario. Et là, je suis intarissable… J’étais prétentieux et pédant. Je me suis dit qu’ils avaient tous un petit sourire.