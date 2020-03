Le documentaire de Peter Jackson sur les Beatles a une date de sortie

Vous avez aimé ? Partagez :

« The Beatles : Get Back », le documentaire centré sur le mythique groupe anglais, et réalisé par le cinéaste néo-zélandais, a désormais une date de sortie. Il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir le découvrir.

Plutôt que de relater l’histoire du groupe de sa création jusqu’à ses derniers projets, il se concentrera sur une période particulière de la carrière des quatre artistes. Il sera centré sur la session d’enregistrement de Let It Be, l’un des plus mythiques albums du groupe.

L’un des éléments les plus excitants de ce projet est qu’il contiendra de nombreuses images inédites du quatuor. Il sera basé sur près de 55 heures d’images d’archives des Beatles en studio encore jamais dévoilées, tournées entre le 2 et le 31 janvier 1969, soit plus d’un an avant la sortie de l’album. On pourra donc y voir John Lennon, Ringo Starr, George Harrison et Paul McCartney en pleine création des chansons qui seront plus tard regroupées pour former Let It Be.

Un documentaire basé sur des images inédites

Selon le communiqué officiel dévoilé par Disney, le documentaire, qui sortira le 4 septembre prochain, présentera « les seules images notables du groupe au travail en studio ». Allant contre les nombreuses rumeurs sur les régulières disputes du groupe, le projet « mettra en avant la chaleur, la complicité et l’humour qui ont entouré la réalisation de l’album studio du célébrissime groupe « Let It Be », et leur dernier concert commun ».

En point d’orgue, le documentaire proposera la performance complète du légendaire concert du groupe sur le toit d’un des immeubles de Londres, le 30 janvier 1969. Il s’agissait alors d’un événement surprise, qui s’avéra être la dernière performance collective du quatuor.

Jackson s’est montré très enthousiaste en décrivant son travail sur le documentaire, expliquant avoir « éprouvé le sentiment privilégié d’être présent aux côtés du plus grand groupe de tous les temps alors qu’ils travaillent, jouent et créent des chefs d’œuvre ».

Toutes ces informations nous promettent donc une plongée immersive dans l’univers du groupe de Liverpool. The Beatles : Get Back devrait être attendu avec impatience par les nombreux fans du groupe à travers le monde, puisque de nouvelles images du quatuor seront alors dévoilées. Il faudra donc attendre le 4 septembre pour le découvrir.