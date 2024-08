Ce soir à la TV : César du Meilleur film, cette comédie romantique a explosé au box-office mondial

Lorsqu'il sort en 2001, "Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain" marque l'histoire du cinéma français. Non seulement grand succès critique et populaire en France, il réalise aussi une performance historique au box-office mondial. Cette comédie romantique culte est à (re)voir ce soir du 22 août sur Chérie 25.

L'immense succès d'Audrey Tautou et Jean-Pierre Jeunet

Si peut-être Jean-Pierre Jeunet savait qu'il tenait là un long-métrage abouti et réussi, il lui était impossible d'anticiper le succès historique que connaîtrait son film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. À vrai dire, personne ne s'attendait à ce que cette comédie romantique et son "réalisme magique", portée par l'actrice débutante Audrey Tautou tout juste révélée avec Vénus Beauté (Institut), ne devienne un classique instantané du cinéma français, et un film célébré dans le monde entier.

Amélie Poulain (Audrey Tautou) - Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ©UGC

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence.

Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange "prince charmant". Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton...

Un succès au box-office mondial exceptionnel

S'il fait l'objet d'avis négatifs concernant sa vision très idéalisée de la vie parisienne et particulièrement du quartier de Montmartre, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain est très bien accueilli par la presse française, comme par la profession. Ravissant, charmant, émouvant, sa réalisation, sa musique et ses décors sont particulièrement remarqués. Il cumule dans les salles françaises 8,6 millions d'entrées et remporte entre autres récompenses quatre César en 2002 (Meilleur film, Meilleur réalisation, Meilleure musique et Meilleurs décors) pour treize nominations.

Mais le succès du film de Jean-Pierre Jeunet ne s'arrête pas aux frontières nationales. Fait remarquable dans une industrie française où un succès critique et populaire ne se convertit pas automatiquement en un raz-de-marée international, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ravit les publics du monde entier et devient à leurs yeux un "marqueur" de la culture française.

Il faut bien mesurer l'envergure de sa performance globale. Au terme de sa distribution française et internationale, cette comédie romantique a encaissé 173, 9 millions dollars de recettes. À l'époque, il est alors en termes de recettes le 2e plus grand succès du cinéma français de l'histoire dans le monde, après Le Cinquième Élément de Luc Besson, sorti en 1997 (263,9 millions de dollars de recettes). Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain accroche en 2001 la 25e place du box-office mondial. Une performance inouïe pour un film, bien que production franco-allemande, 100% français dans sa langue et son univers. 23 ans plus tard, plusieurs films français l'ont dépassé en montants de recettes, parmi eux et par exemple Lucy, les trois films Taken, ou encore Intouchables. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain est ainsi aujourd'hui le 10e plus grand succès du cinéma français dans le monde en termes de recettes au box-office.

Le regret de Jean-Pierre Jeunet

Auréolé d'un succès financier historique, couvert de nominations et de récompenses, acclamé par la critique, Jean-Pierre Jeunet ne peut qu'être heureux du fabuleux destin de son long-métrage. Mais il a néanmoins un regret. En effet, si Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain est nommé cinq fois aux Oscars 2002 (Meilleur film en langue étrangère, Meilleur scénario original, Meilleur direction artistique, Meilleure photographie et Meilleur son), il n'en obtient aucun...

Jean-Pierre Jeunet admettait ainsi en février 2024 à Indiewire son regret de n'avoir pas obtenu l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère, pointant du doigt la responsabilité de son distributeur américain... Harvey Weinstein.