Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain : un film avec Audrey Tautou a été vendu comme la suite dans certains pays

En 2001, "Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain" cartonne dans le monde entier et révèle Audrey Tautou au grand public. En Russie et en Corée, un film sorti un an plus tôt en France et porté par la comédienne est vendu comme la suite du long-métrage de Jean-Pierre Jeunet afin de surfer sur son succès.