Le Festival de Cannes 2020 n'aura pas lieu en mai

C'était quasiment inéluctable et la sentence vient de tomber : le Festival de Cannes ne se déroulera pas en mai prochain. La crise du coronavirus empêche l'événement de se dérouler comme prévu mais des solutions sont déjà à l'étude. Doit-on s'attendre à un report ?

Les dates étaient connues depuis longtemps. Les festivaliers habituels avaient déjà coché dans leur agenda la période qui s'étendra du 12 ou 23 mai prochain. Cette grande messe est toujours un moment à part dans l'année, où les films qui vont faire l'actualité seront projetés en avant-première. On compte sur les doigts d'une seule main les festivals qui ont cette ampleur. Cannes est de cette trempe mais, malheureusement, le coronavirus force les organisateurs à revoir leurs plans.

Ils ont pourtant essayé de nous faire croire que rien ne serait décidé dans l'immédiat et qu'une décision serait annoncée lors du mois d'avril. Étant donné la situation actuelle et une crise difficile à endiguer, rien ne jouait en sa faveur. C'est pourquoi le Festival de Cannes vient d'annoncer officiellement que cette prochaine édition ne se déroulera pas en mai.

Un report pour Cannes 2020 ?

Ce n'est pas une annulation en bonne et due forme mais probablement un report, le temps de laisser la situation se calmer. On peut lire dans le communiqué officiel que "plusieurs hypothèses sont à l'étude" et que la principale serait un simple report de Cannes 2020 en juin/juillet 2020. Les festivaliers ne doivent donc pas faire preuve de trop de déception, il semblerait que ce ne soit que partie remise afin de ne pas faire une année blanche. Après, on pourra se demander si l'été est la meilleure période, sachant que la température grimpe vite et que Cannes est une place prisée par les touristes. Il ne faut pas que le report soit dans trop longtemps, pour garder une certaine distance avec l'édition d'après.

S'il y a plus important que le cinéma en ces moments où des gens meurent, on attend quand même des nouvelles de la part des organisateurs pour savoir comment ils vont s'adapter à la situation. Le plus intelligent est de ne pas se précipiter car personne ne sait encore combien de temps les mesures prises pour lutter contre le coronavirus vont durer et quand nous allons sortir de cette crise.