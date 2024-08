Le Fil : le nouveau film de Daniel Auteuil se dévoile dans une bande-annonce angoissante

Daniel Auteuil est derrière et devant la caméra du thriller judiciaire "Le Fil". Bien accueilli lors de sa présentation au Festival de Cannes 2024, il se dévoile dans de nouvelles images aussi séduisantes qu'angoissantes.

Daniel Auteuil aux prises avec un féminicide

Acteur reconnu et multi-récompensé, Daniel Auteuil est aussi réalisateur. Si jusque-là il a adapté avec plus ou moins de succès des oeuvres de Marcel Pagnol et une pièce de Florian Zeller, sa nouvelle réalisation est elle une oeuvre originale, écrite par ses soins avec Steven Mitz. Et, sélectionné au Festival de Cannes 2024 dans la section Séances Spéciales, Le Fil pourrait bien être un des films les plus intéressants de la rentrée, au regard des nouvelles images dévoilées (bande-annonce en tête d'article).

Depuis qu’il a fait innocenter un meurtrier récidiviste, Maître Jean Monier ne prend plus de dossiers criminels. La rencontre avec Nicolas Milik, père de famille accusé du meurtre de sa femme, le touche et fait vaciller ses certitudes. Convaincu de l’innocence de son client, il est prêt à tout pour lui faire gagner son procès aux assises, retrouvant ainsi le sens de sa vocation.

Sujet difficile pour casting séduisant

Par son sujet, d'une terrible actualité, par son casting - Grégory Gadebois en suspect mis en examen, Alice Belaïdi en avocate générale, Daniel Auteuil en avocat de la défense accompagné de Sidse Babett Knudsen -, Le Fil a a priori de sérieux arguments pour convaincre le public qui pourra ainsi découvrir ce thriller judiciaire et film de procès à partir du 11 septembre, date de sa sortie dans les cinémas.