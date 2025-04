Le film le plus sombre de Marvel ? Ce nouveau trailer de Thunderbolts* surprend

Attendu pour la fin du mois, "Thunderbolts*" s’annonce comme le Marvel le plus déroutant de la phase 5. Anti-héros brisés, missions suicides et ambiance mélancolique : le dernier trailer promet un ton radicalement différent de ce à quoi Marvel nous a habitués. Une bonne nouvelle ?

Thunderbolts* : la Suicide Squad de Marvel ?

Avec son casting de marginaux désabusés et son atmosphère plus plombée que d’habitude, Thunderbolts* ressemble moins à un film de super-héros Marvel qu’à un thriller politique teinté de désespoir. Dans le nouveau trailer dévoilé aujourd'hui, Yelena Belova (Florence Pugh) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) sont présentés comme des figures cassées par leur passé, recrutées presque de force pour des missions qu’aucun Avenger n’aurait acceptées.

L’ambiance évoque davantage The Suicide Squad version mélo que Captain America ou Avengers — avec une équipe qui semble surtout motivée par la survie et la manipulation que par l’héroïsme pur.

On y retrouve également Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen) ou encore John Walker (Wyatt Russell), tous anciens ennemis ou figures ambiguës du MCU. Leur dynamique d’équipe repose sur la méfiance, les secrets et une certaine lassitude morale. Le film se déroule dans un MCU post-Endgame, privé de ses figures tutélaires, où l’État américain tente de reprendre la main en montant une équipe de rechange à l’efficacité brutale.

Marvel à contre-courant ?

Le projet Thunderbolts* intrigue autant qu’il divise. D’un côté, on y voit un virage bienvenu vers un cinéma de super-héros plus adulte, plus politique, moins lisse. De l’autre, certains fans se demandent si l’univers Marvel, toujours très balisé, saura assumer jusqu’au bout cette noirceur annoncée. Car le trailer ne fait pas dans la demi-mesure : visuellement plus sombre, rythmiquement plus tendu, il mise clairement sur une rupture de ton pour clore la phase 5.

En filigrane, le film semble interroger la notion même de rédemption. Tous les personnages sont hantés par leurs erreurs passées et Thunderbolts* les confronte à la possibilité de réparer… ou de replonger. Dans une période où les Avengers n’existent plus, et où les figures d’autorité sont plus troubles que jamais, ce récit de pseudo-sauveurs pourrait bien redéfinir les fondations morales du MCU.

Attendu en salles le 30 avril 2025, Thunderbolts* servira aussi de transition vers la phase 6, en introduisant de nouvelles dynamiques narratives et potentiellement quelques surprises. En attendant, ce trailer a eu le mérite de surprendre là où on ne l’attendait plus : en suggérant qu’il reste encore des zones d’ombre à explorer dans l’univers Marvel.