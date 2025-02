Le film secret de Luc Besson s’offre une séduisante bande-annonce

Plusieurs années après son tournage, le film à petit budget de Luc Besson "June & John" se dévoile enfin avec une première bande-annonce qui tease une aventure remplie d’invraisemblables péripéties.

Luc Besson a tourné June & John en secret

Quatre ans se sont écoulés entre la sortie d’Anna en 2019 et celle de DogMan, le dernier film en date de Luc Besson dévoilé en 2023. Mais entre ces deux longs-métrages, le réalisateur en a tourné un autre en secret : June & John. C’était pendant le confinement de 2020, en grande partie à Los Angeles.

June & John est une histoire d’amour entre deux personnages aux vies et aux caractères diamétralement opposés. Alors que le second, relativement discret, est coincé dans une routine monotone qui lui fait perdre peu à peu goût à la vie, la première, pétillante et avide d’aventure, vient tout chambouler lorsqu’il la rencontre. Ensemble, ils embarquent dans un périple rempli de passion, de risques et de découvertes.

Une cavale qui s’annonce folle dans les premières images du film

Des années après le tournage de June & John, EuropaCorp a partagé la première bande-annonce du film. Celle-ci nous montre les deux principaux protagonistes qui se lancent dans une aventure après que June a braqué le patron de John. Une cavale qui s’annonce folle, évoquant notamment le classique Thelma et Louise.

Loin des nombreuses grosses productions que Luc Besson a dirigées, June & John a été tourné avec un petit budget. Ses prises de vues ont même toutes été réalisées avec un iPhone. Un processus que de plus en plus de cinéastes utilisent. Danny Boyle dévoilera par exemple cette année 28 ans plus tard, tourné lui aussi avec un iPhone.

Sortie au printemps

L’aventure vécue par June et John sera à voir dans les salles au printemps prochain. Europacorp n’a pas encore communiqué la date de sortie précise du film. Ce sera en tout cas le premier des deux longs-métrages de Luc Besson à sortir cette année. Comme évoqué il y a peu, Dracula : A Love Tale sortira le 30 juillet dans les cinémas français.

Le réalisateur français développe également un autre projet. Il va réaliser The Last Man, un long-métrage centré sur un homme vivant dans un monde post-apocalyptique. Snoop Dogg tiendra le rôle principal du film. Celui-ci devrait être tourné cette année et pourrait donc sortir en 2026.