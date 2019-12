Le film Uncharted avec Tom Holland perd ENCORE son réalisateur

Vous avez aimé ? Partagez :

Les meilleures blagues sont normalement les plus courtes. Mais celle sur « Uncharted » continue toujours de nous amuser alors qu’elle dure depuis trop longtemps. On pensait l’adaptation sur de bons rails mais elle vient de perdre encore son réalisateur, Travis Knight.

Sony doit encore se mettre en quête d’un nouveau réalisateur pour mener son adaptation des jeux vidéo Uncharted. C’est la sixième fois que cela se produit ! L’ensemble de la presse américaine, y compris Deadline, annonce que Travis Knight quitte le navire à cause d’un problème d’emploi du temps. En l’occurence, pas le sien. Mais celui de Tom Holland ! L’acteur, attaché depuis le début au projet, devrait d’abord tourner dans le prochain Spider-Man avant Uncharted. Ce délai ne plairait pas à Travis Knight, qui ne veut pas attendre autant de temps avant de se mettre au boulot. Il préfère donc laisser la place à quelqu’un de plus patient pour se tourner vers un autre film, dont nous ignorons l’identité.

La situation est quand même sacrément ironique, puisque si les réalisateurs se sont enchaînés, Tom Holland est resté fidèle à Sony et n’a jamais fait de vagues alors que ça ne sentait guère bon pour Uncharted. Au moment où le film semblait le plus apte à se faire, c’est un nouvel accroc qui survient. Entre temps, le casting avait un peu plus pris forme avec l’arrivée de Mark Wahlberg pour incarner Victor « Sully » Sullivan, un chasseur de trésors qui est autant un chasseur de trésors qu’un mentor pour Nathan. On vous rappelle d’ailleurs qu’Uncharted ne sera pas une adaptation d’un épisode vidéoludique existant mais un préquel avec un héros plus jeune que celui qu’on a pu incarner manette en main.

Le film Uncharted ne sortira pas en 2020

Ce nouveau désistement tombe à un drôle de moment, alors que Sony continuait de prospecter pour son casting et était en train de chercher, d’une part, son méchant, puis d’une autre part, une potentielle actrice pour seconder Tom Holland. Le studio se remet donc rapidement en quête d’un autre réalisateur mais vous aurez compris que la date de sortie qui était fixée au 23 décembre 2020 va forcément bouger. Même si quelqu’un prend sous peu le poste, la disponibilité de l’acteur principal ne devrait pas permettre de boucler le film dans les temps. On devrait donc découvrir Uncharted sur les écrans en 2021, si aucune autre galère ne vient ralentir sa conception.