Le Flic de Beverly Hills 4 : une bande-annonce musclée pour le retour d’Axel Foley

Après trente ans d’absence, l’un des personnages les plus iconiques de la filmographie d’Eddie Murphy s’apprête à faire son retour dans "Le Flic de Beverly Hills : Axel F.". Netflix a mis en ligne les premières images du long-métrage.

Axel Foley revient dans Le Flic de Beverly Hills 4

Trente ans après Le Flic de Beverly Hills 3, Axel Foley est de retour ! Dans ce nouvel opus, il va tenter de mettre au jour un complot. Pour cela, il va faire équipe avec sa fille, dont la vie est en jeu, ainsi qu’un nouveau coéquipier. Mais il va aussi demander l’aide de ses vieux potes Billy Rosewood et John Taggart.

Il est très difficile d’imaginer quelqu’un d’autre qu’Eddie Murphy dans le rôle d’Axel Foley, et l’acteur a heureusement accepté de retrouver ce personnage dans Le Flic de Beverly Hills 4. Judge Reinhold et John Ashton ont aussi été partants pour rejouer Billy Rosewood et John Taggart. Paul Reiser a même retrouvé son rôle de Jeffrey Friedman. Tous ces acteurs sont justement en action dans la première bande-annonce du film.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Eddie Murphy sème encore la pagaille dans le trailer

Le Flic de Beverly Hills 4 sortira cette fois sur Netflix. La plateforme a justement sorti le premier trailer du long-métrage. On peut y voir Axel Foley semant de nouveau la pagaille dans les rues de Los Angeles. Comme à son habitude, il ne recule devant rien pour arrêter les participants au complot qui se trame.

En plus des personnages présents dans les précédents opus de la franchise, les nouveaux visages s’affichent dans cette bande-annonce. Joseph Gordon-Levitt y joue le nouveau coéquipier d’Axel, tandis que Taylour Paige incarne la fille de ce dernier. Kevin Bacon fait aussi partie du casting, dans le rôle de capitaine Grant.

Sortie dans un mois et demi sur Netflix

Alors que chacun des films de la franchise avait changé de réalisateur par rapport au précédent, Le Flic de Beverly Hills : Axel F. n’a pas fait exception. Il a cette fois été réalisé par Mark Molloy.

Le long-métrage sortira le 3 juillet 2024 sur Netflix.