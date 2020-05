Le Flic de Beverly Hills 4 : les réalisateurs donnent des nouvelles du projet

Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah sont toujours attachés à la réalisation du film « Le Flic de Beverly Hills 4 » pour Netflix. Mais ils attendent d'avoir un nouveau script pour commencer la production.

En 1985, le cinéaste Martin Brest lance une franchise à succès : Le Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Un succès populaire qui a entraîné la production de deux suites. L'une réalisée par Tony Scott en 1987 et l'autre par John Landis en 1994. La trilogie a rapporté plus de 735,4 millions de dollars au box-office international.

Cela fait maintenant plusieurs années que Paramount tente de produire un quatrième opus. Ils ont même trouvé les réalisateurs de ce nouvel épisode. En 2016 le studio a recruté Adil El Arbi et Bilall Fallah, le duo derrière Bad Boys for Life pour mettre en scène le projet, mais ils attendent de recevoir le script.

Le retour d'Axel Foley

Eddie Murphy est récemment revenu sur Netflix avec Dolemite is My Name, de quoi redonner un peu de popularité à l'acteur. Peu de temps après, la plateforme a récupéré les droits de diffusions pour Le Flic de Beverly Hills 4, avec la ferme intention de ramener Eddie Murphy dans la peau du personnage. Adil El Arbi et Bilall Fallah ont confirmé leur implication continue. Netflix semble ainsi vouloir conserver le duo à la mise en scène.

S'adressant à Digital Spy, Adil El Arbi a affirmé que lui et son collègue étaient toujours attachés au projet :

Il y a maintenant un scénariste qui va essayer d'écrire un premier jet, et un premier traitement de l'histoire. Nous sommes très excités et espérons que nous pourrons travailler avec une autre icône comme Eddie Murphy. Ce serait génial.

Auréolés de leur succès avec Bad Boys for Life, les deux cinéastes peuvent proposer une approche similaire avec Le Flic de Beverly Hills. C'est à dire moderniser la franchise en l’ancrant totalement dans le XXIème siècle. Les deux sagas ne sont finalement pas trop éloignées l'une de l'autre. En tout cas, il va falloir patienter encore un peu...