Le Flic de Beverly Hills : une superstar du cinéma d'action a failli jouer le premier rôle

Comédie policière phare des années 80, « Le Flic de Beverly Hills » a permis à Eddie Murphy de devenir une star du grand écran. Pourtant, il n’était pas le premier choix pour le rôle d’Axel Foley, loin de là !

Le Flic de Beverly Hills : une comédie à succès signée Murphy

Quand on pense au film Le Flic de Beverly Hills, on se remémore deux choses. En effet, la première est, bien évidemment, sa bande-son, en particulier le thème phare du film. La deuxième est, sans contestation possible, Eddie Murphy. Ainsi, l’artiste new-yorkais apporte une fraîcheur, une énergie et un humour ravageur à un film policier somme toute banal dans son intrigue. Eddie Murphy n’était pourtant pas parti pour être une vedette de cinéma. En effet, dans les années 70, il est plus connu pour ses spectacles de stand-up et ses sketchs hilarants qu’autre chose. C’est d’ailleurs son humour qui lui permet de rejoindre Saturday Night Live. Il est même devenu le « sauveur » du show puisqu’avant son arrivée, la célèbre émission américaine plongeait dans les audiences.

Cette popularité l’entraîne sur grand écran au début des années 80, alors qu’il a à peine 20 ans. On le retrouve donc dans des films devenus cultes tels que 48 heures ou bien encore Un Fauteuil pour Deux (pour lequel il sera nommé aux Golden Globes). Mais le meilleur reste à venir puisqu’en 1984 il est donc la star de Le Flic de Beverly Hills. Le film qui suit les aventures d’un flic un peu tête brûlée qui est muté dans la célèbre ville du comté de Los Angeles, est un véritable succès au box-office (315 millions de dollars de recettes pour un budget de 15 millions).

Axel Foley (Eddie Murphy) - Le Flic de Beverly Hills ©Paramount Pictures

Et dire qu’Eddie Murphy n’était pas le premier choix…

Sly en pole position

À l’origine, Le Flic de Beverly Hills est une idée tout droit sortie du cerveau de Don Simpson, en 1977. Ainsi, ce dernier fait appel au scénariste Danilo Bach pour écrire un script en béton afin de le soumettre aux autres producteurs de la Paramount que sont Michael Eisner et Jerry Bruckheimer. Au départ, le film est bien plus orienté action que comédie. La production essaie d’ailleurs d’embaucher en ce sens Mickey Rourke pour camper Axel Foley. Seulement, le projet est remanié de nombreuses fois et accumule les retards. L’acteur jette alors l’éponge.

Alors qu’un nouveau scénariste nommé Daniel Petrie Jr. réécrit le scénario et en fait la comédie policière que tout le monde connaît aujourd’hui, Sylvester Stallone est à son tour sollicité. Cependant, la star de la saga Rocky veut, comme à son habitude, apporter sa touche personnelle dans le projet. Il propose alors de nombreuses réécritures, telles qu’un recentrage sur l’action, un changement de nom du personnage et bien plus de scènes dramatiques. Jugeant l’entreprise trop coûteuse, la Paramount dit stop et met un terme à la brève aventure de Sylvester Stallone dans Le Flic de Beverly Hills. Un mal pour un bien puisque Sly récupérera toutes ses idées pour le mettre en forme dans un de ses plus célèbres films : Cobra.

Alors que le tournage devait débuter seulement deux semaines après cet ultime revirement, les producteurs engagent in extremis un réalisateur (Martin Brest) et Eddie Murphy, donc. Un gros coup de bol puisque l’acteur avait failli rejoindre la distribution… de SOS Fantômes, autre gros succès des années 80. En effet, le rôle de Winston Zeddemore (finalement campé par Ernie Hudson) avait été spécialement écrit pour lui.