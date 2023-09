Le Garçon et le Héron : une bande-annonce sublime pour le dernier Hayao Miyazaki

Le prochain film d'Hayao Miyazaki, "Le Garçon et le Héron", se dévoile avec une première bande-annonce belle et poétique. La promesse d'avoir encore un grand spectacle de la part du Studio Ghibli.

Hayao Miyazaki de retour avec Le Garçon et le Héron

Le Studio Ghibli est devenu célèbre grâce aux films d'animation de l'immense Hayao Miyazaki. Le réalisateur japonais est connu dans le monde entier et il aura fait rêver plusieurs générations de spectateurs avec, entre autres, Mon voisin Totoro (1988), Princesse Mononoké (1997) ou encore Le Voyage de Chihiro (2001). La profondeur de ses histoires et la beauté visuelle ont fait de ses films des œuvres cultes. Nul doute donc que son dernier long-métrage, Le Garçon et le Héron, est particulièrement attendu.

Le Garçon et le Héron ©GKIDS Films

Le film se dévoile avec une première bande-annonce internationale (en japonais sous-titré anglais donc). Une vidéo (en une d'article) qui est surtout l'occasion de voir davantage la proposition visuelle du réalisateur. Ce dernier est évidemment resté fidèle à son style avec un mélange de réalisme et de fantaisie. On note d'ailleurs certains plans fascinants comme ce corps qui se liquéfie au contact de la main du héros.

Une bande-annonce exceptionnelle

Le Garçon et le Héron suivra Mahito, 11 ans, qui après la disparition de sa mère quitte Tokyo pour retourner dans le village où elle a grandi. Là, il rencontre un héron cendré qui va le guider dans une aventure et l'aider à comprendre le monde mystérieux autour de lui. C'est donc à nouveau un film très poétique qui nous attend.

Notons que la publication de cette bande-annonce est exceptionnelle. Pour la sortie du film au Japon, le Studio Ghibli avait décidé de ne faire aucune promotion dessus pour que les spectateurs découvrent Le Garçon et le Héron en étant vierge de toute information. Un choix osé mais qu'on peut comprendre étant donné la popularité de Miyazaki au Japon. Si l'auteur est également très populaire à l'internationale, il serait évidemment plus difficile d'appliquer la même chose pour les autres marchés.

Quand sortira le film de Miyazaki en France ?

Le public japonais a déjà pu découvrir Le Garçon et le héron depuis le 14 juillet. En France, il faudra patienter encore un peu. Le distributeur Wild Bunch a décider de sortir le film le 1er novembre prochain. Une date qui peut s'expliquer en partie par le report de Dune 2, qui devait à l'origine sortir à cette même date. Certains chanceux pourront par ailleurs voir le film un peu avant, le 17 octobre, à l'occasion du Festival Lumière de Lyon.