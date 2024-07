Le Gendarme de Saint-Tropez : depuis 60 ans, vous vous trompez dans les paroles de la chanson culte

Les paroles de la chanson culte du film "Le Gendarme de Saint-Tropez" avec Louis de Funès ne sont pas celles que vous pensez. Il ne s'agit pas de "Do you do you Saint-Tropez".

Le Gendarme de Saint-Tropez : Louis de Funès roi du box-office

Il y a bientôt soixante ans, le 9 septembre 1964, Le Gendarme de Saint-Tropez (inspiré par un véritable agent) débarquait dans les salles obscures françaises. Réalisé par Jean Girault et mettant en vedette le légendaire Louis de Funès, ce film a inauguré une saga de six films, qui ont conquis le cœur du public français et international.

Le film débute avec Ludovic Cruchot (Louis de Funès), un gendarme particulièrement zélé et strict, qui est récemment promu maréchal des logis-chef et muté à Saint-Tropez, une station balnéaire connue pour ses plages ensoleillées et son ambiance festive. Cruchot, qui a toujours été habitué à une petite ville tranquille, se retrouve plongé dans un environnement où l'extravagance et l'insouciance règnent en maître.

À peine arrivé, Cruchot est confronté à une série de défis inattendus. Sa première mission est de réprimer la vague de nudisme qui gagne en popularité sur les plages locales. Cruchot, avec son sens strict de la moralité, décide de mener une croisade personnelle contre cette pratique, ce qui donne lieu à une série de situations comiques où il se retrouve constamment en porte-à-faux avec les vacanciers et même ses propres collègues.

À sa sortie, le film est un véritable succès, avec plus de 7 millions et demi d'entrées (le plus gros succès de l'année 1964) et propulse Louis de Funès au rang de star.

Les vraies paroles de la chanson culte du film

Aussi culte que le film, la chanson interprétée par Geneviève Grad (Nicole Cruchot) dans le long-métrage n'est pas "Do you do you Saint-Tropez" comme le pensent de nombreux spectateurs mais "Douliou-douliou Saint-Tropez".

La chanson composée par Raymond Lefebvre et Paul Mauriat et écrite par André Pascal a été très influencée par la vague yéyé des années 1960. Concernant les paroles, "douliou" signifierait, selon le journaliste Henry-Jean Servat, "doux lieu" en provençal. Cependant, le leitmotiv de l'auteur semble surtout inspiré par la sonorité anglo-saxonne interrogative "do you ?", ce qui explique pourquoi tous les spectateurs pensent qu'il s'agit des véritables paroles.

La chanson a été reprise maintes fois depuis 60 ans et demeure une référence pour la ville de Saint-Tropez. Dernièrement, nous avons pu l'entendre dans la série Netflix Emily in Paris, lorsque Emily Cooper part pour un week-end sur la côte d'Azur.