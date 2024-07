Le Gendarme se marie : la grosse colère de Jean Lefebvre à la première du film

Ce soir, M6 diffuse la comédie "Le Gendarme se marie", qui a été le théâtre d'une violente altercation entre Jean Lefebvre et Louis de Funès, en plus d'un tournage perturbé par les manifestations de mai 68.

Le Gendarme se marie : et de trois !

Après les succès des deux premiers volets du Gendarme de Saint-Tropez, la fine équipe entraînée par Louis de Funès est de retour pour un troisième film intitulé Le Gendarme se marie. Toujours réalisé par Jean Girault, le film est sorti en 1968, cinq mois après les émeutes qui ont secoué la France. Une nouvelle fois, le film est un triomphe, avec près de sept millions d'entrées au cinéma (le deuxième plus gros succès de l'année 1968).

L'intrigue suit Cruchot alors qu'il tombe amoureux de Josépha, la veuve d'un colonel de gendarmerie, jouée par Claude Gensac (l'épouse "attitrée" de De Funès au cinéma). Leurs interactions amoureuses apportent un nouveau dynamisme au personnage de Cruchot, jusqu'alors principalement connu pour sa rigueur et son zèle professionnel. Le film permet également à Louis de Funès d'explorer une nouvelle palette de son jeu.

Les autres acteurs phares de la saga sont de retour pour ce troisième film, à commencer par Michel Galabru (Gerber) et Jean Lefebvre (Fougasse).

Un tournage perturbé et Jean Lefebvre en colère

Le tournage du film Le Gendarme se marie a été fortement impacté par les événements de mai 1968 en France. Les grèves et les manifestations ont créé un climat de tension sur le plateau. Louis de Funès, déterminé à poursuivre le travail malgré le contexte social turbulent, a refusé de se joindre aux grévistes, ce qui a exacerbé les tensions avec certains membres de l'équipe.

Lors de la première du film, Jean Lefebvre découvre avec stupeur que la plupart de ses scènes ont été coupées au montage. Fou de rage, il attire la presse pour exprimer sa déception, accusant Louis de Funès d'être responsable de ces coupes. Il déclare : « J'ai escroqué mon producteur ! J'ai escroqué le public ! Je n'apparais pas à l’écran ainsi que mon contrat le prévoyait. C'est dégueulasse ! On aurait pu me prévenir. Certes, je ne suis pas une vedette, mais j'ai un certain public et ce public qui m'aime va être déçu ! ».

Cette accusation publique conduit à une sévère réprimande de Jean Girault, le réalisateur, qui qualifie Lefebvre de "médiocre" et de "figurant le mieux payé du monde" dans une tribune libre du quotidien "Paris-Jour". Girault défend sa décision en affirmant avoir rendu service à Lefebvre en lui "évitant des comparaisons désagréables avec Louis de Funès". Malgré cette altercation, Lefebvre apparaît une dernière fois dans Le Gendarme en balade en 1970.

Cet incident a cependant créé une rupture définitive entre Jean Lefebvre et Louis de Funès. Les deux acteurs ne tourneront plus jamais ensemble après ce dernier volet.