Le Haut du panier : Adam Sandler se dévoile en recruteur de basket dans la bande-annonce

Adam Sandler continuera de s'illustrer sur Netflix dans "Le Haut du panier", un film sur le monde du basket réalisé par Jeremiah Zagar avec des visages connus de la NBA. La plateforme au logo rouge vient de dévoiler la première bande-annonce avant la mise en ligne prévue en juin prochain.

Adam Sandler découvre un prodige du basket dans Le Haut du panier

Le talent d'Adam Sandler n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur. Ses choix de carrière n'ont parfois pas aidé mais on a désormais plusieurs preuves qui démontrent ses excellentes capacités. Outre dans le registre comique, il a été splendide chez Paul Thomas Anderson dans Punch-Drunk Love et on l'a aussi adoré en loser dans l'éreintant Uncut Gems sur Netflix. L'acteur américain a eu le droit à plusieurs apparitions sur la plateforme et il va justement en ajouter une nouvelle à son actif avec le long-métrage Le Haut du panier.

Il y incarnera dedans un recruteur dans le monde du basket qui pense mettre la main sur une pépite lors d'un passage à l'étranger. Convaincu qu'il peut en faire l'une des stars de demain, il décide de le ramener avec lui aux États-Unis. Or, la décision du scout n'est pas validée en amont par l'équipe pour laquelle il travaille. La situation provoque en conséquence de la pression. Pour cet homme, qui n'a pas toujours été heureux dans sa carrière, c'est une occasion en or de marquer l'histoire de ce sport qu'il aime tant.

Juancho Hernangómez - Le Haut du panier ©Netflix

Des vrais joueurs de NBA au casting

Adam Sandler connaît bien les rôles de perdants magnifiques et c'est exactement ce qu'il décroche dans Le Haut du panier. Un long-métrage qu'il produit avec LeBron James, immense star du basket. La bande-annonce du film vient d'être révélée et on y retrouve dedans le Adam Sandler qu'on aime. Les fans de NBA vont certainement apprécier plus que les autres Le Haut du panier. Le film rassemblera plusieurs têtes connues de la célèbre ligue. Des joueurs des Philadelphia 76ers seront à l'écran et la franchise sera, de ce que l'on comprend dans ces images, celle pour laquelle travaille le personnage principal. Plus étonnant, c'est Juancho Hernangómez, joueur d'Utah Jazz, qui incarnera le jeune prodige. Du côté du casting, quelques jolis noms seront de la partie, avec Ben Foster, Robert Duvall et Queen Latifah.

Le Haut du panier sera mis en ligne le 10 juin prochain sur Netflix.