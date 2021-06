Le Jour d’après : comment Jake Gyllenhaal a changé le scénario du film

"Le Jour d’après", sorti en 2004, reste l’un des films catastrophes les plus cultes à avoir été faits. Mais les personnages de Sam et ses amis, au centre du récit, aurait dû être bien différent de ceux que l’on connaît aujourd’hui.

Le Jour d’après, un film catastrophe culte

Sorti en 2004, Le Jour d’après est depuis devenu un des films catastrophes les plus cultes à avoir été réalisés. L’intrigue du film reprend les codes du genre en s’inspirant librement du livre d’Art Bell et Whitley Strieber Le Grand Dérèglement du climat, publié en 1999. On y suit Jack Hall, un climatologue qui tente de prévenir le président des États-Unis qu’un changement climatique extrêmement violent est sur le point de frapper une grosse partie du globe. Alors que peu de monde le prend au sérieux, le phénomène frappe bientôt les États-Unis, et la température de la moitié nord du pays chute bientôt dangereusement. Jack décide alors de prendre la route pour New York, où son fils, Sam, se trouve. Le jeune homme s’est réfugié dans une bibliothèque avec un groupe de personnes en espérant que son père arrivera à temps pour les secourir…

Le Jour d’après a été coécrit et réalisé par Roland Emmerich, un spécialiste du genre. En plus du film de 2004, le cinéaste allemand a entre autres signé Independence Day et 2012, deux autres long-métrages célèbres dans lesquels le monde est menacé d’extinction. Alors que Dennis Quaid y interprète Jack Hall, son fils y est lui joué par Jake Gyllenhaal. Les deux amis du lycéen, Laura et Brian, qui se réfugient avec lui dans la bibliothèque du Congrès, sont incarnés par Emmy Rossum et Arjay Smith. On peut aussi y voir Sir Ian Holm, connu pour avoir joué Bilbon Sacquet dans les films Le Seigneur des Anneaux.

Le jour d'après ©20th Century Fox

Un trio plus âgé que prévu

Le Jour d’après met en scène plusieurs trios, parmi lesquels Jack, Franck et Jason, le professeur Terry Rapson, Simon ou Dennis, et Sam, Laura et Brian. Mais ce dernier trio aurait dû être bien différent. À l’origine, Roland Emmerich avait imaginé que Sam et ses amis seraient des enfants de onze ans, et non pas des lycéens. Mais le scénariste et réalisateur a changé d’avis en voyant la performance de Jake Gyllenhaal dans Ciel d’octobre. Emmerich s’est alors demandé si l’acteur pouvait jouer un adolescent de 17 ans, alors qu’il était plus âgé lors de la préproduction du film. Il a fini par confier lui confier le rôle de Sam, et Gyllenhaal a joué le personnage en étant âgé de 22 et 23 ans lors du tournage.

Le jour d'après ©20th Century Fox

Après avoir changé ses plans pour Sam, Emmerich a donc aussi recasté les rôles de Brian et Laura pour qu’ils aient le même âge que leur ami. Et le personnage de Laura aurait également pu être joué par une autre actrice qu’Emmy Rossum. Avant qu’il ne lui soit confié, le rôle avait été proposé à Lindsay Lohan. Cette dernière l’avait même accepté. Mais elle a dû l’abandonner au dernier moment, à cause de problèmes de calendrier. Rossum a alors été choisie pour la remplacer. On aurait donc pu avoir un trio bien différent que celui que l’on connaît aujourd’hui dans le long-métrage.