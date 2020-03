Le land Marvel ouvre ses portes en juin à Disneyland Californie : découvrez les premières images

Le land Marvel baptisé Avengers Campus ouvrira ses portes en juin 2020 à Disneyland Californie. Et les fans vont adorer. Découvrez ci-dessous les informations ainsi que les premières images de ce nouveau lieu qui devrait également arriver à Disneyland Paris en 2021.

Bien que les personnages issus des licences Marvel sillonnent depuis quelques années les allées des parcs Disney à travers le monde, ils n'avaient pas encore de land à proprement parler. C'est désormais chose faite. Le Avengers Campus ouvrira ses portes en juin à Disneyland en Californie, avant de débarquer à Disneyland Paris en 2021. Il regroupera diverses attractions en rapport avec le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Bienvenue au campus Avengers

Situé à Adventure Park à Disney Californie (et bientôt à Hollywood Studios à Disneyland paris), le land Marvel s'étale sur plus de 2000 hectares et regroupe diverses réjouissances pour les fans des super-héros à commencer par Guardians of the Galaxy - Mission : BREAKOUT ! une Tour de la Terreur entièrement ré-imaginée façon Gardiens de la Galaxie (l'attraction a ouvert ses portes il y a quelques mois déjà).

Autour d'elle s'articulent plusieurs zones, dont un imposant bâtiment(que vous pouvez voir dans l'image ci-dessus) qui renferme une toute nouvelle attraction dédiée à Spider-Man baptisée Web-Slingers : A Spider-Man Adventure.

Grâce à une technologie de pointe qui détecte les mouvements, les visiteurs pourront se mettre dans la peau de Spidey et lancer des toiles d'araignée pour atteindre leurs cibles, les "spider bots", depuis un véhicule. Il y aura un score en fonction du nombre de cibles atteint, à la manière de Buzz l'Eclair.

Deux concept arts de l'attraction ont été dévoilés par Disney. Le premier représente le coeur de l'attraction avec les visiteurs à bord du véhicule en train de lancer des toiles sur les petites cibles rouges, le deuxième illustre la file d'attente de l'attraction, qui met en scène Spider-Man face aux visiteurs.

Des rencontres héroïques

En plus des deux attractions, le land Marvel renfermera également des pavillons dédiés dans lesquels les visiteurs pourront rencontrer leurs super-héros préférés comme Spider-Man, Iron Man, Black Widow, Ant-Man, Captain Marvel, Captain America, Black Panther, Les Gardiens de la Galaxie, Thor, Loki, et Doctor Strange, qui fera des démonstrations de ses pouvoirs dans un lieu empreint de magie, comme on peut le voir dans le concept art ci-dessous :

En plus de ces réjouissantes rencontres, les visiteurs auront la chance de pouvoir se restaurer dans des endroits entièrement thématisés, comme la cantine de Pym :

Ces premiers aperçus du land Marvel en Californie nous permettent de percevoir à quoi nous attendre pour celui de Disneyland Paris, qui devrait ouvrir ses portes en 2021. On a déjà hâte.